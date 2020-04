Mariela Montero, una talentosa salteña que recoge sobrados aplausos en Chile

¡Quién no se acuerda de La Negra, figura esencial de la segunda edición del reality Gran Hermano. La salteña Mariela Montero fue una de las principales protagonistas de aquel programa televisivo, que se transmitía por Telefe.

Ya transcurrió más de una década de aquella vivencia... y como era de suponer, esta inquietante artista, fiel amante de la actuación y la música, jamás se detuvo y se abrió nuevos horizontes. Hace varias temporadas que vive en el vecino país de Chile.

Por estos días y con relación al coronavirus, la salteña está de estreno. “Acabo de lanzar mi nuevo single ‘Vivamos así’, una canción de mi autoría, y que roza con la actualidad, esta temible pandemia que azota a gran parte del mundo. El mencionado tema es un feat con el artista chileno El Calle Latina, referente de la música urbana, casualmente el mismo ritmo del single. El videoclip ya está disponible en YouTube desde hace algunos días, también en todas las redes sociales. La verdad que esta canción ya la habíamos grabado hace algunas semanas, con el videoclip listo para salir. Por un motivo u otro no se realizó el lanzamiento. Ahora, justo en el medio de la cuarentena nos pareció oportuno dar a nonocer el producto, era el momento cuando la gente necesita más que nunca una distracción, y lógicamente y es de puro conocimiento: la música tiene ese poder”, afirmó Montero.

Nada llegó de arriba

Mariela cuenta con amplio reconocimiento en el país trasandino, fueron años de sobrado sacrificio e incanzable labor en el ambiente artístico, nada llegó de arriba, trabajo y sudor fueron sus aliados. Hoy, tiene “chapa”, su nombre ya provoca admiración y respeto entre los chilenos.

“Estoy radicada en Chile desde el 2009, luego de haber vivido dos años en Buenos Aires (luego de su participación en Gran Hermano). Todo comenzó cuando me contrataron para formar parte de un reality show. En aquel momento, no estaba muy convencida de aceptar la oferta, sin embargo hoy siento que fue una de las mejores decisiones. Así se inició el romance con Chile”, destacó Mariela, quien agregó “Es un país que aprendí a conocer y amar, hay una reconocida frase ‘Nadie es profeta en su tierra’, creo que en alguna forma es mi caso. Yo jamás olvido mis raíces, Salta es mi lugar en el mundo, mi cable a tierra, todos mis grandes afectos, mi familia entera. En mi suelo se iniciaron todos mis sueños artísticos, el resto fue todo aventura, siempre fui valiente y considero que supe aprovechar las oportunidades”, dice.

¡Quién para a la Negra, una mujer arriesgada, con pasos firmes y decididos, los desafíos la agrandan, y el riesgo es una constante en su vida.

“En los inicios, participé en muchísimos programas de la televisión chilena: Intrusos Chile, Así Somos, Fiebre de Baile, Teatro en Chilevision, El Bar del Bombo, y muchos más. Luego de repente sentí que ya era el momento de hacer lo que realmente me gustaba, y empecé a abrirme camino en el mundo del teatro. Arranqué de cero, y a pesar de ser conocida, tuve que realizar castings para poder subirme a las tablas. Así lo hice durante años, me dediqué a crecer como actriz. Hice comedia musical, comedia, e incluso dramas. Simultáneamente empecé a producir mi propia música, sin discográfica, ni manager, a puro pulmón, siempre creyendo en lo imposible y soñando con grandes cosas”, aseguró la artista salteña.

Durante todo este tiempo, Mariela combinó la música con el teatro, llegando a pisar grandes escenarios en todo Chile, Argentina, Perú, Canadá, e incluso algunas ciudades de Estados Unidos.

Jamás se cansa de admitir, que su verdadera consagración llegó cuando su figura se vislumbró en el prestigioso Festival de Viña del Mar 2018. “Ese día quedará marcado en mi vida, allí sentecié que el público chileno finalmente me había adoptado, sentí que mi carrera daba un giro impresionante. Esa actuación se cristalizó junto al comediante Bombo Fica, con quien también estuvimos en el impactante Festival de Olmue”.

La carrera de Montero tomó impulso y ella misma se encargó de manejar la nave. “Después de eso empecé a producir mis propios espectáculos, sentí que era el momento de dar un gran paso, ya que estaba lista para producir y dirigir. Desde entonces soy auto gestora de todas mis obras, musicales y comedias, como: Brillantes del Cabaret, Escándalo, Entre Tangos y Milongas. Lógicamente, jamas abandoné la musica, y prueba de ello es el single y video clip que acabo de lanzar”, sostuvo la salteña.