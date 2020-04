El Barcelona quiere llenarse de delanteros argentinos: ahora irá por Gaich

El Barcelona de España, club que tiene a la estrella argentina Lionel Messi, se agregó a la lista de entidades que pretenden contar en sus planteles al delantero de San Lorenzo, Adolfo Gaich.



Lo de la entidad catalana, aunque su objetivo principal es integrar a sus filas al bahiense Lauraro Martínez, que actualmente se desempeña en Inter de Milán, Italia, no descartan al juvenil de 21 años, anticipó el diario deportivo español As.



Otro equipo interesado por el atacante del seleccionado Sub-20 es Roma, de Italia, que lo vería como un interesante proyecto a futuro.



El representante del atacante cordobés, Pablo Caro, junto a sus colaboradores Fabián Bustos y Matías Favano, están en negociaciones con los clubes español e italiano.



También había mostrado interés a principios de año por el 'Tanque' el Brujas, de Bélgica, al que San Lorenzo le rechazó la oferta que presentó en su oportunidad, pero se sabe que en el próximo mercado de pases el equipo europeo volverá a insistir con una oferta.



Además Atlético Mineiro, de Belo Horizonte, Brasil, equipo que es dirigido por el argentino Jorge Sampaoli presentó un ofrecimiento en las últimas semanas por 5 millones de dólares por la mitad de pase del jugador nacido en la localidad cordobesa de Bengolea, que fue desestimado por el club de Boedo.



Galatasaray de Turquía es otra de las entidades que mencionaron su interés por el atacante y que también estaría en negociaciones con los representantes del jugador.



El contrato del delantero del equipo 'santo', vence en junio de 2021 y aún no se cerraron las negociaciones con el club azulgrana para la renovación del mismo.



De decidir la venta de Gaich, el presidente del club de Boedo, Marcelo Tinelli, pretenderá una propuesta que le deje un importante margen de ganancia para San Lorenzo, algo que podría satisfacer otra entidad azulgrana como el "Barsa".