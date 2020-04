No hay recomendaciones locales para tratar los cuerpos de los fallecidos por COVID-19

Desde que comenzó la propagación mundial del COVID-19, los hechos antecedieron a las discusiones. La pandemia agarró desprevenidos a algunos países y confiados a otros. Los focos de información se centraron primero en la prevención, la sana distancia, el “toser en el codo”, y la polémica “barbijo sí o barbijo no”.

Con los contagios elevándose a pasos agigantados, los posibles tratamientos comenzaron a ocupar espacios de discusión en los medios, y en la “calle virtual”: las redes sociales. A raíz de la sobreinformación o “infodemia”, como lo catalogó la Red Argentina de Periodismo Científico, la OMS tuvo que salir a aclarar que no era aconsejable tomar ibuprofeno (salvo recomendación del agente sanitario).

En Italia, el ascenso de la mortalidad mostró lo que nadie quería ver: filas de camiones del ejército con ataúdes desfilando por los televisores. En Estados Unidos se conocieron escalofriantes imágenes de fosas comunes. Cementerios desbordados mostraron que, una vez más, la realidad superaba las planificaciones.

Así, el tema de cómo tratar los cadáveres infectados se abrió paso ante las otras discusiones que reinan por estos días.

El urgente panorama empujó a los funcionarios a pensar en el tema incómodo y planificarlo. Si bien trabajar en ello supone aceptar que habrá muertes, intentan al menos evitar la improvisación que se vio en muchos países que “se confiaron”.

En Salta, a principios de mes, Raúl Ríos, secretario de Salud de la Provincia, indicó que estaban trabajando en un protocolo para el tratamiento de cuerpos infectados. Reconoció que el tema “hace que la gente se asuste”, pero dijo que en una pandemia hay que analizarlo.

En el país la cifra de fallecidos fue aumentando a la par que los casos confirmados. Hoy superan los 180.

Si bien Salta se mantiene con tres infectados, la ministra de Salud, Josefina Medrano, difundió números que llamaron la atención. Proyectó que en la provincia podrían fallecer entre 400 y 15.00 personas. Sin embargo, el protocolo en su versión local aún no se conoce.

Normativas claras

El Ministerio de Salud de Nación emitió hace un mes un protocolo en el que se aclara que si bien no hay estudios que confirmen que los cadáveres puedan transmitir el virus, se deben tomar las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud diseñó para la “prevención y control de las infecciones respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica”.

Pero la Federación Argentina de Asociaciones Funerarias (Fadaf) le pidió al Gobierno normativas claras y no solo recomendaciones. Empresarios del sector aseguran que las indicaciones son insuficientes y dejan a criterio de cada empresa cuestiones importantes.

Sin datos precisos sobre qué cementerios tendrán disponibilidad o la coordinación de tiempos entre hospitales y funerarias, las empresas fúnebres toman como modelo las recomendaciones nacionales o las de otros países.

“Tenemos un protocolo hecho por nosotros en base a lo que vemos que se hizo en Madrid y lo que se hizo en la Nación. Aquí no sabemos cómo se va a actuar”, indicó Edmundo Pieve, propietario de una de las empresa de sepelios de Salta.

El empresario señaló que lograron contactarse con las autoridades pero que “no han tenido respuestas”. “Nos gustaría tener un protocolo local. No sé cómo están preparados los hospitales, si tienen las bolsas para entregas”, indicó, y planteó una de las dudas que surgen por estos días.

Los trabajadores de Rigo Sepelios se guían por lo que les informó la Federación Argentina de Entidades de Servicios Fúnebres y Afines: “Dijeron que tiene que ir el ataúd con metálica y a cremación”, indicó Silvana Marcos. Consultada por los costos del servicio y la disponibilidad indicó no tener mayores detalles. Sin embargo, advirtió que “hay gente que no tiene para los costos de la cremación, va a tener que ir a tierra porque no puede ir a nicho ni mausoleo, no es recomendable” .

En el protocolo nacional no se dice nada de velorios, pero se indica que la familia podrá dar el último adiós sin contacto físico y con medidas de protección.

En México sí se permiten los velorios a cajón cerrado, por solo 4 horas y con menos de 20 personas, “siempre y cuando se pueda asegurar la sana distancia”.

En Pieve decidieron que no se realizarán. “No tanto por la familia porque ya tuvo contacto, sino por el personal. Entonces, iría a inhumación o cremación”, explicó Edmundo Pieve.

El protocolo nacional plantea cuatro destinos posibles para los cuerpos. Se destaca que son modalidades respetuosas de los “ritos religiosos, las costumbres del lugar y las disposiciones judiciales”. Pueden ser “la conservación, la inhumación, la cremación y el traslado al extranjero”.

Se detalla que tanto el cajón como el lugar de depósito deben identificarse y registrarse. No prohíbe que se utilicen nichos y no se recomienda la autopsia.

El documento afirma, en tanto, que las personas que participen en el traslado del cadáver deberán contar con “equipos de protección personal adecuados”. “Necesitamos que a nosotros el sanatorio nos entregue el cuerpo en una bolsa sellada y dimos instrucciones de que no lo reciban si no es así.

Nosotros hemos comprado la ropa adecuada para nuestro personal, pero quisiéramos un protocolo. Estamos haciendo todo a nuestro saber, informándonos y leyendo las noticias”, indicó el propietario de Pieve Sepelios.