Un especialistas español prevé grandes cambios de hábitos en el fútbol

Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, lanzó ayer una dura advertencia sobre cómo será la vuelta a la actividad tras la pandemia del coronavirus, que provocará cambios en los hábitos de los futbolistas al momento de la competencia.

“Todo será otra cosa. Los futbolistas en un córner no van a estar agarrándose y queriéndose”, aseguró Ramos, de 52 años. Ya además opinó: “Por mucho que queramos, no va a ser lo mismo”.

“Al principio, los jugadores no van a tener los contactos que tenían, se va a jugar otro fútbol. El hecho de que no haya público, los controles, las concentraciones, si las hay... todo eso influye en la cabeza de los chicos, que son personas, no son máquinas”, argumentó.

El médico también analizó el protocolo que pretende implementar LaLiga y los miedos de los jugadores respecto del COVID-19.

“El protocolo de LaLiga, que es muy exhausto, cuenta con cuatro fases. No es lo mismo un positivo en la primera, cuando el contacto con el resto del grupo es prácticamente cero, o en la segunda, aún con grupos pequeños de jugadores. Nos preocupa ese futuro de competición, no tanto los entrenamientos porque los tenemos controlados”, explicó, en una entrevista con el diario español El País.

Además, prosiguió: “Lo complicado sería que se diese el momento de la competición. Tenemos que ver en las próximas semanas cómo van las cosas. Con todos los respetos para el protocolo de LaLiga, en este momento no tenemos nada claro cómo sería el protocolo”.