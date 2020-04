Fuertes reclamos de personas que están en cuarentena en el Hotel Victoria Plaza

Un video que llegó hace instantes a nuestra redacción da cuenta del malestar y la crítica situación que reina entre las personas que se encuentran en cuarentena en el Hotel Victoria Plaza, de esta capital.

El video fue elaborado desde adentro de las instalaciones que sirven para contener a las personas que fueron repatriadas hacia Salta, desde distintos lugares del país y países vecinos y que deben cumplir con el aislamiento obligatorio dentro de las medidas de seguridad sanitaria.

En el video se pueden ver a varias personas compartiendo habitaciones y a la espera de poder volver a sus hogares en el norte de la provincia.



Entre ellos una mujer en situación desesperante ya que asegura no tener dinero y necesita volver con suma urgencia a Orán donde se encuentra su mamá.

Otros reclaman por la falta de asistencia alimentaria en el lugar y señalaron que familiares y amigos intentaron hacerle llegar víveres pero no les dejaron ingresar la ayuda.

En otro momento se refieren a la preocupante situación de quienes llegaron en el micro, procedentes desde Rio Negro con un caso que dio positivo de coronavirus. Aseguran que esos pasajeros fueron alojados en el noveno piso y reclaman por los riesgos que esto incluye para su salud personal y responsabilizaron al gobierno por esta situación. “Nosotros estamos sanos y no nos dejaron ir. Ahora trajeron a personas que están infectadas y corremos riesgo”, expresaron.