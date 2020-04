Mendía: “Quiero demostrar que se puede despegar de una vez por todas”

Asumiste un nuevo proyecto en San Francisco, ¿cual es el objetivo?

Primero armar un equipo competitivo en primera división y que la gente vea que hay serio. A la par, la segunda parte del proyecto es ordenar inferiores. A la cabeza está Ricardo Madrid como técnico de la tercera, él bajará línea con la misma metodología de trabajo.

¿Trabajarán con chicos de la zona?

Lo que estamos buscando son las escuelas satélite, son las escuelas de fútbol independientes que trabajan en las cercanías del club, buscamos técnicos de esas escuelas y los chicos, porque por ahí pasan de infantiles a adolescentes y se los descarta, la idea es que cuando pasen a inferiores puedan vincularse con San Francisco y generar un sentido de pertenencia.

La otra parte es la escuela de fútbol para generar recursos, es un eslabón impotente en todo club desde lo económico. Queremos comenzar a recuperar esa gente que no conoce el club, que tiene muchos años en la Liga Salteña, pero nunca trascendió en ningún sentido.

¿Con qué infraestructura cuenta el club?

Tiene un terreno totalmente cercado, dos canchas con luces que no lo tiene casi nadie y también una cancha de fútbol 9 iluminada. La gente no ve trabajo en el club, no hay chicos entrenando, la idea es mostrar que se puede, obviamente que costará el doble del proceso que tuvo en Cachorros.

¿Qué te impulsó a llevar adelante este proyecto?

Las ganas de trabajar con amigos. Lamentablemente llegó un momento en el que nos quedamos sin trabajo con un grupo de amigos y la única forma es hacerlo juntos, lo vemos haciendo hace 15 años y donde fuimos creo que hicimos las cosas bien. No me le escapo al desafío, no me desespera dirigir clubes grandes, lo hice en su momento, ascendí y salí campeón en el Anual, me gustan estos desafíos, nuevos proyectos para arrancar, me gusta estar todo el día en la cancha, dirigir los domingos.

El año pasado dejé de dirigir después de 15 en primera división con buenos o malos resultados, me sentí vacío, algo me faltaba para estar completo, soy una persona que le gusta estar plena.

Será importante el compromiso de los dirigentes...

Es fundamental que el presidente y la gente que esté sepa aguantar el proyecto cuando las cosas por ahí no van bien. Por suerte en San Francisco me dieron todos los materiales de trabajo que pedimos. Estamos muy bien encaminados pero lamentablemente la pandemia (coronavirus) nos cortó el trabajo, se decidió hacer un parate y arrancar en junio si se puede.

¿Cómo fue tu vínculo con San Francisco?

Me acerqué al presidente Ángel Machado y al tesorero del club Fernando Bernabo, les mostré el proyecto y de ahí comenzamos a pulir algunos detalles, más que nada quiero darle un orden deportivo al club y demostrar que se puede despegar de una vez por todas. Los dirigentes me apoyan en todo lo que queremos hacer en San Francisco.

Tuviste un inicio muy auspicioso en el nuevo club.

Sí, el primer día teníamos más de 40 jugadores para la primera y tercera, después se fue sumando más gente, vinieron muchos de otros clubes a probarse porque les gustó la idea y la propuesta. Hablé de armar un equipo nuevo con jugadores de experiencia y del club, tenía más de 60 entrenando en la primera semana. Llegó gente que uno ya conoce del medio que tuvieron las ganas de venir como Gabriel Machado, el Pumita Honecker, Hernán Beltramo, quienes dejaron de jugar por motivos laborales y hoy quieren insertarse de nuevo en el fútbol.