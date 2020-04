Central Norte y la “renegociación” de contratos

Un vez que quedó oficializado el final de temporada por parte de la AFA de todos los torneos, donde está incluido el torneo Federal A y en el que interviene Central Norte, y que ante la urgencia sanitaria se diferirá para el segundo semestre del año (a partir de septiembre), fue importante conocer la opinión del presidente Héctor De Francesco.

“Creo que lo primordial es resguardar el club y no seguir generando deudas. Nos costó mucho sanear a Central Norte y que esté muy bien. Con todo esto la verdad que es un perjuicio enorme, así que vamos a ver si charlamos con los jugadores. La idea se mantener los contratos hasta junio y charlar con ellos la situación para poder hacer frente a un mínimo de contrato o renegociar los mismos. Sin recaudaciones y sin ingresos es imposible pagar. La idea es ayudarlos y estar con ellos para que no se vean perjudicados ni los jugadores ni el club y posteriormente, seguir manteniendo las reuniones en la AFA y con los clubes del Federal A para ver cómo se sigue con el tema contractual, sobre todo es lo más preocupante porque hay muchos que terminan en junio y si sigue esta situación va a ser imposible extenderla”, explicó Héctor De Francesco.

Reconoció el momento que tienen que atravesar los jugadores. “Tenemos un plantel bárbaro. Todos entienden la situación y que para ellos también es muy difícil porque es su trabajo. Nosotros estamos peleando por ellos y por el club, entonces hay que llegar a una situación intermedia entre ambos, cosa de no perjudicar ni a los jugadores ni al club. Lo más importante es poder determinar hacia adelante qué ingreso va a tener el club, qué ayuda va a tener, porque la verdad que si seguimos como hasta ahora no tenemos ningún tipo de ingreso, salvo los socios y por ahí lo que nos da la AFA”.

Sobre este presente, De Francesco sostuvo que “esto es algo que nadie pudo prever y entonces la situación se torna onerosa para ambas partes y de difícil cumplimiento. No es culpa de los jugadores ni de los clubes y ni de la AFA, es algo extraordinaria y que hay que tener la tranquilidad, la sapiencia para sacarla adelante. En el plantel sabemos que hay muy buena gente y queremos seguir peleándola aunque sea en septiembre, pero hay que ver cómo llegamos hasta ahí”.

Héctor De Francesco lanzó el siguiente mensaje: “Si todos quieren el ascenso sería lindo de que se hagan 5.000 o 6.000 socios y ahí si ya no dependemos de nadie y la gente estaría cerquita, pero si no se da esta situación es muy imposible porque no tenemos ingresos de otro tipo”.