Excombatientes entregan barbijos

La solidaridad de los ex combatientes de Malvinas es inagotable, y en tiempos de pandemia más aún. Darío Gallardo y la Fundación Malvinizando la Provincia están llevando adelante tareas solidarias para dar una mano a los agentes de seguridad que tienen que salir a la calle todos los días.

Desde la fundación ya entregaron más de cuatro mil barbijos o tapabocas a los efectivos policiales que se encuentran todos los días en las rutas de la provincia. "La gente de Salta es muy solidaria con nosotros, sin su ayuda no podríamos hacer todo esto", expresó Darío Gallardo.

Pero no es la única ayuda que dan al personal policial. De lunes a viernes este grupo de excombatientes sale a repartir sandwiches con café a más de 70 efectivos. "Me ayuda la Panadería Social con pan para 70 personas. La gente del merendero La Tacita del barrio Castañares me ayuda a hacer los sandwiches. Estamos trabajando a pleno", señaló.

En el merendero colaboran unas 100 personas, entre las que se cuentan muchas vecinas que están haciendo barbijos, ambos y botas en máquinas de coser. Desde la fundación consiguen las telas.

El merendero no está atravesando una buena situación. Sin embargo, las manos solidarias siempre están presentes. "Estamos haciendo todo lo posible para que no cierre. Hay un grupo de veteranos que también le está donando mercadería todos los meses", remarcó.

El objetivo es seguir haciendo barbijos. Ahora está parada la producción, ya que desde el merendero están confeccionando ambos y botas para los centros asistenciales de salud de la zona.