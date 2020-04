La Asociación de Magistrados se quejó por la "mala información" en torno a las excarcelaciones

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, consideró hoy que no hay un otorgamiento "indiscriminado" de excarcelaciones y que, por el contrario, se analiza cada caso y se revisan en instancias superiores.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, consideró hoy que no hay un otorgamiento "indiscriminado" de excarcelaciones y que, por el contrario, se analiza cada caso y se revisan en instancias superiores.

"Hay mala información, se difunde mucha información en un sentido negativo", se quejó el exjuez en declaraciones a radio La Red y señaló: "Me baso en números: se rechazaron el 90 por ciento de las excarcelaciones que se pidieron y la Cámara (de Apelaciones) confirmó eso".

El representante de los jueces nacionales y federales no descartó que "algunos casos sean ciertos", de beneficios mal concedidos, pero insistió en que "lo que trasciende en los medios no es lo que está ocurriendo: los casos en el que no se podían aplicar (las excarcelaciones), fueron rechazados y esos rechazos fueron confirmados".

Evaluación

Gallo Tagle precisó que las cámaras de apelaciones, tanto federal como nacional, dieron indicaciones para evaluar las condiciones de detención establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero que de ningún modo "dispuso libertades indiscriminadas".