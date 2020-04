Hinchas de Boca piden echar a Raúl Cascini

Raúl Cascini le envió un mensaje de apoyo a los presos y en Boca Juniors se enojaron. Hinchas y socios del club xeneize repudiaron el saludo que el ex volante le envió a las personas privadas de la libertad, en medio de la polémica nacional que desató el pedido de los presos, de dejar las cárceles por la prisión domiciliaria por temor al coronavirus.

El video fue grabado antes del motín de la semana pasara en la cárcel de Devoto pero se hizo viral en los últimos días. En el mismo aparece Cascini, el barra brava Rafael Di Zeo y el Pepe José Basualdo (además del boxeador “La Hiena” Barrios, y el ex Racing Claudio García).

“La salud es un derecho. Y en las cárceles, también”, se los escucha decir Cascini en la filmación. El ex jugador es hoy (y desde diciembre) la mano derecha de Juan Román Riquelme en el departamento de fútbol.

El video fue subido a las redes sociales y se convirtió en tendencia en pocos minutos. Indignados, muchos hinchas y socios de Boca empezaron a pedir que el club se exprese, tome una decisión y algunos hasta solicitaron su inmediata expulsión.

Por su parte, el Pepe Basualdo, que también se vio involucrado, explicó que accedieron a un pedido de Marcelo “de Lomas”, a quien identificó como “un muchacho de la hinchada de Boca”. “No estamos a favor de los presos, sólo pedimos por la salud de todos”, agregó el ex jugador.

El Turco García también tuvo que salir a aclarar: “Es un tema delicado, ese video se lo hice a una señora que me lo pidió. Por querer dar una mano no sabía que iba a tener esta repercusión, que se iba a viralizar, que me iban a juntar con otros videos”, explicó.