Covid 19, el virus que cambiará la cosmética

Marisol San Román, de 25 años, la llamada paciente 130 de Argentina, fue diagnosticada con coronavirus luego de volver a Madrid. Grabó un IGTV en su cuenta de Instagram para concientizar a la gente joven también la afecta el virus del Covid 19, y contó cómo contrajo el virus y cómo se enteró que una amiga de ella también tiene el virus por el compartir el lápiz labial. "No tenía ningún síntoma. El martes pasado estaba con mis amigos cenando y tomando algo muy felices, sabíamos que había 2 mil casos y no prestamos atención, no nos alarmamos y no tomamos las medidas necesarias cuando lo podíamos hacer. Seguíamos yendo a la peluquería, yendo la universidad, aunque se podían tomar clases online, aunque había tres casos positivos en la universidad. Nos juntábamos y salíamos hasta que cerraban las discotecas y no éramos conscientes de que el virus los estábamos propagando nosotros”, dice su relato.

“Viaje el miércoles de la semana pasada, el martes (antes de volver) había salido con mis amigos. No tenía síntomas, y el viernes estando en cuarentena obligatoria tuve un pico de fiebre, llamé a los números de emergencias que aparecen en todos lados y apenas me vieron activaron un protocolo. Me acababa de llegar un mail diciendo que había un coronavirus positivo en mi aula con el que había tenido contacto. También me entero que el martes una amiga con la que estuve cenando por algo tan simple como es ir al baño y usar su lápiz labial, algo que hacemos todas las chicas, ella estaba contagiada de coronavirus y no lo sabía”.

Fiorella Marta (M.N. 153762) aseguró: “No hay que compartirlos porque están 100% en contacto con la cara, con las fosas nasales, las conjuntivas de los ojos, el párpado móvil. Va todo directamente a las zonas que no hay que tocar, que son ojo, nariz y boca”.

El dermátologo, Ricardo Ruiz, director de la Clínica Dermatológica Internacional, explicó en su blog que si bien no hay estudios definitivos sobre si el virus vive en las cremas o cosméticos, existen investigaciones que demuestran que se puede alojar en otras superficies. Esto hace que, por lo menos, se tengan ciertos cuidados. El doctor compartió una serie de cuidados a tener en cuenta para no contraer la enfermedad. Primero, no compartir el maquillaje y limpiar diariamente los elementos que se utilicen para aplicarlo. Sobre todo, aquellas personas que tienen que salir de casa en esta cuarentena. Es necesario que cada persona tenga sus propios productos. Segundo, no compartir ni cepillos de pelo ni los peines. En caso que se comparta en el hogar, siempre hacerles la limpieza adecuada con alcohol diluido en agua. El dermatólogo recomienda, en tercer lugar, no utilizar pestañas postizas mientras dure el estado de alerte por el coronavirus. Esto se debe a que este producto es muy difícil de esterilizar.

En cuarto lugar, lavarse bien las manos antes y después de colocarse alguna crema en la piel. el quinto consejo de Ruiz, es limpiar con alcohol, todos los días, los envases de cosmésticos que se utilizan o son manipulados por otras personas. Si bien no hay pruebas del contagio a través de la crema, si hay estudios que aseguran que el virus puede permanecer en el plástico o acero. La cara también debe higienizarse, tal como se hace con las manos. Es por esto que como sexto consejo el especialista explicó: “el virus está rodeado de una capa de lípidos que se destruye con el jabón y con el agua, mejor que con los geles desinfectantes, por eso no hay que olvidar lavarse la cara también”. El séptimo consejo del doctor es evitar geles y cremas con olor. Es para cuidar la piel ya que se usan muchos productos para higienizarse, como alcohol en gel que reseca la piel. Octavo, utilizar guantes de algodón debajo de los de látex ya que el uso sólo de este último material puede seguir dañando la piel si las manos ya tienen heridas.

Llevar las uñas cortas, como noveno consejo, para mantener la limpieza en esa zona y evitar el contagio de coronavirus. Por último, el doctor aconseja tomar 10 minutos de sol para reforzar la vitamina D que se necesita.

“Hay que recordarle a la gente la técnica de lavarse las manos. No es solo ponerse en alcohol en la palma de la mano”, expresó el doctor Edelcopp, que recordó que el lavado de las manos debe llevar su tiempo y se debe hacer palma con plan, la región dorsal, superior, las uñas, y evitar la presencia de anillos o pulseras en los puños porque el virus puede quedar ahí. “No debemos olvidar, si me siento enfermo que recluyo en mi hogar, llamo al 911, para reclamar la asistencia médica y evitar ir al hospital”, concluyó Adrián Edelcopp (MP 4.089).

En cuanto al uso de esmaltes, el profesional agregó que lo mejor es evitar el uso de colores, con el objetivo de poder ver la higiene de las uñas por debajo.