Viajó a EEUU para proponerle matrimonio a su novia, no pudo volver y lo asesinaron

Un argentino de 31 años fue asesinado de una puñalada en el pecho mientras se encontraba de viaje en Estados Unidos con su novia, a quien le propuso casamiento en la ciudad de Las Vegas, y su familia solicitó ayuda desde la ciudad de Mar del Plata para repatriar sus restos en medio de la suspensión de vuelos por la pandemia del coronavirus.



Fuentes de Cancillería confirmaron a Télam el hecho y afirmaron que, como se trata de un caso que aún se encuentra bajo investigación, el cuerpo está a disposición judicial y que recién podrá ser repatriado cuando se reanuden los vuelos entre ambos países.



Se trata de Leandro David Maza, quien falleció el pasado jueves en un hospital de la localidad de Long Beach, ubicada al sur de Los Ángeles, en el estado de California, tras haber recibido un cuchillazo cuando se hallaba en la casa de unos amigos y fue atacado por un joven que participaba de una pelea en la calle.



Vanina Maza, hermana de la víctima, explicó a Télam que el joven había viajado en diciembre junto a su padre a recorrer distintas ciudades de la costa oeste de Estados Unidos, y semanas después se sumó Dana González, su novia, a quien le pidió casamiento cuando se hallaban de paseo por Las Vegas (Nevada).



Vanina relató que el plan original era que los tres regresaran juntos en mayo, "pero como los agarró el cierre de fronteras y la cancelación de los vuelos, intentaron adelantar la vuelta, pero no pudieron".



"Él estaba el jueves pasado con Dana en la casa de unos amigos, mirando televisión, y escuchó una pelea entre la hija de la familia amiga y el novio. Un hermano de la chica empezó a pelear con el novio en la vereda, y cuándo Leandro salió, el novio quiso entrar de nuevo a la casa y le dio una puñalada en el pecho a Leandro", relató la joven.



Explicó que su hermano "nunca intervino en la pelea, pese a que un medio de Long Beach publicó que él había empezado todo", y que tras la agresión fue derivado a un hospital, donde falleció poco después.



Según señaló, por el hecho fue aprehendido un joven estadounidense de 19 años.

El padre no pudo retirar el cuerpo de la morgue



La joven contó que su padre, que se hospedaba en otra vivienda en la misma ciudad californiana, intentó desde el crimen gestionar la entrega del cadáver y su repatriación, "pero ni siquiera logró que lo autorizaran a retirar el cuerpo de la morgue del hospital".



"A mi papá le dicen allá que tiene que pagar 7.500 dólares por los servicios del traslado en ambulancia y de la morgue, sin reconocer que mi hermano fue asesinado. A esto se suma que ni él ni la novia de Leandro saben cómo gestionar el traslado a la Argentina porque ni siquiera conseguían vuelo para volver", aseguró.



La joven agregó que "ellos no saben qué hacer, no pueden traer los restos de mi hermano", por lo que el resto de la familia decidió pedir ayuda desde la Argentina "a través de Cancillería y del gobierno municipal".



Fuentes de Cancillería aseguraron a Télam que el cuerpo aún no fue liberado por la Justicia de Estados Unidos "porque se trata de un caso en plena investigación", por lo que para poder repatriar el cadáver deben esperar una resolución judicial.



De todas formas, aclararon que el cuerpo recién podrá ser traído cuando se reanuden los vuelos entre ambos países, ya que en Argentina están cerradas las fronteras por decretó del Gobierno Nacional, a raíz de la pandemia del coronavirus.



Un vocero de Cancillería explicó a Télam que, una vez que la Justicia resuelva el caso, se analizará la asistencia económica que solicita la familia para la repatriación del cuerpo.