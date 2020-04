Intendentes sumarán facultades para evitar abusos en comercios

Si bien los intendentes salteños ya tenían, desde la tercera semana de marzo, la posibilidad delegada por la Provincia de sancionar a comercios que hayan abusado con sus precios, la decisión de la Presidencia de facultar a los jefes comunales de todo el país el control de los valores de venta en los locales amplía el rango de acción en las comunas de Salta.

El presidente Alberto Fernández anunció que iba modificar con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la ley de defensa de la competencia, para declarar autoridad de aplicación a los intendentes, para que puedan aplicar la ley en sus distritos.

Según dijo el jefe de Estado, las subas injustificadas de precios no se dieron "ni en las productoras de alimentos ni en los grandes supermercados, sino en los distribuidores y negocios de cercanía".

"Espero que ahora seamos inflexibles, porque el instrumento que necesitaban para poder actuar lo van a tener", indicó con relación a las facultades que tendrán los intendentes.

Aunque la medida no garantiza que no sigan los abusos y especulaciones, los comerciantes tendrán una presión extra para no caer en remarcaciones injustificadas.

De hecho, en la Municipalidad capitalina se reciben unas 20 denuncias por día desde que se habilitó una línea telefónica para alertar sobre las subas indiscriminadas.

"Los vecinos tienen también el poder de controlar los precios en los negocios barriales, ya que pueden aplicar los controles revisando los tickets emitidos desde el 6 de marzo pasado o bien ingresar a la página www.argentina.gob.ar /precios-cuidados y descargar la aplicación que orienta al consumidor con la lista de precios", explicó el secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta, Nicolás Kripper.

El funcionario recordó que por resolución comunal los comercios están obligados a exhibir un listado de precios al ingreso de cada local a los fines de que los clientes tengan una orientación de los mismos al momento de ingresar para las compras diarias y cotejar las variaciones.

La intendenta Bettina Romero instruyó el 1 de abril que se intensifiquen los controles sobre los precios de los productos que hacen a la salud, alimentación e higiene.

En el interior

Entre lo que dictan las normas y lo que se hace en la práctica suele haber una gran distancia. En la gran mayoría de los municipios del interior de la provincia no existe ni siquiera un área de control comercial.

El presidente del Foro de Intendentes de Salta e intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, explicó a El Tribuno que desde hace 15 días los jefes comunales tienen la facultad delegada de la Provincia de labrar multas e incluso clausurar a los comercios que hayan subido sus precios de manera indiscriminada, pero no todos los hacen.

"Nosotros en Vaqueros tenemos negocios chicos y un solo súper, los negocios chicos están comprando en los mayoristas, el otro día hablé con uno de esos comerciantes y me mostró la factura de los precios del mayorista del mes pasado y de este mes, y efectivamente ellos están comprando más caro, entonces no los puedo clausurar por eso, es una cosa de sentido común", señaló Moreno.

Alertó, además, que al cortarse el tránsito con el mercado de abasto de la ciudad jujeña de Perico, donde muchos verduleros salteños iban a comprar, ya no existen precios de competencia con los productores locales y, al no haber la regulación propia de la oferta y la demanda se producen fuertes subas en las verduras y frutas.

"A eso hay que sumarle que en algunos municipios se cobra por fumigar a los camiones que llevan mercadería y eso también sube los costos", agregó Moreno.

Cómo son los controles en la capital

En la capital salteña, las tareas de control a los locales están a cargo de la Subsecretaría de Control Comercial, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana, y se desarrollan en conjunto con la Provincia.

Los controles se llevan adelante durante el horario comercial, todos los días, teniendo como base las denuncias que efectúan los vecinos de la ciudad a través del número de teléfono gratuito 105.

Son alrededor de 20 denuncias por día, por lo que se lleva adelante una intimación a dichos comercios y en caso de encontrar desajustes de precios, se les otorga un plazo de 24 horas para ajustar los mismos, bajo apercibimiento de clausura.