La NBA volvería con test rápidos de coronavirus

Con estas pruebas, en 15 minutos sabrán si algún jugador tiene coronavirus. Pero, por ahora, no hay fecha de regreso.

Si bien comisionado de la NBA, Adam Silver dijo que no se tomará ninguna decisión en cuanto al regreso a la actividad, ha trascendido que el principal torneo de básquet mundial tiene la intención de conseguir una considerable cantidad de pruebas rápidas de coronavirus como primera instancia antes de volver a la actividad, con el fin de tener un control efectivo de la propagación de la enfermedad dentro de su estructura.

Tanto los dirigentes de la competición como la Asociación de Jugadores (NBPA) han mostrado su intención de unos test exprés de COVID-19 similares el de la diabetes, que permiten detectar el virus en menos de 15 minutos con una prueba de sangre.

“Los resultados de tests rápidos son clave para volver al trabajo, en los deportes y cualquier otra cosa. Cualquier trabajo que hagas y ambiente en el que trabajes, si estás interactuando con gente vas a sentirte seguro haciendo eso. En el deporte es lo mismo”, comentó bajo anonimato un alto ejecutivo de la NBA a la cadena ESPN.

Pese a esta información, Adam Silver dijo que no se tomará ninguna decisión en cuento al regreso a la actividad, suspendida desde el pasado 11 de marzo a causa de la pandemia de coronavirus, como mínimo hasta mayo próximo.

“Le expresé a mis colaboradores durante la pasada semana que simplemente tenemos que aceptar, que al menos durante abril no estaremos en la posición de tomar ninguna decisión”, señaló Silver.

Hasta que la NBA fue suspendida indefinidamente, a raíz del primer caso de contagio de un jugador (Rudy Gobert, de Utah Jazz), la temporada regular iba a culminar el 15 de abril para dar paso luego a la post temporada y la final iba a ser en junio. “No se estableció un plazo para decidir si se retomará la temporada regular, si se jugarán directamente los playoffs o no”, señaló.