Vecino violento de General Güemes fue imputado

Se atrincheró y peleó con un policía. Dijo cosas que no debía y quedó preso.

Finalmente el caso de un joven güemense que se atrincheró en su domicilio y batalló verbalmente contra un oficial de la Policía terminó con el mismo imputado de al menos cinco cargos penales.

El joven recordó -según la mujer del detenido- a los gritos un tratamiento especial a favor de un familiar del policía que lo quería detener, en un hecho fatal.

El hombre de 39 años fue detenido e imputado tras protagonizar el pasado sábado un hecho de violencia en barrio Los Olivos.

Según la fuente oficial una vecina que presenció los disturbios denunció que los familiares del acusado la amenazaron aunque no trascendió el porqué, por lo que se dispusieron medidas de protección.

El fiscal penal de General Güemes, Gabriel González, imputó el lunes a Fidel Tapia Bejarano como autor de los delitos de resistencia a la autoridad, agresión con arma impropia, daños calificados y violación de las medidas dispuestas por autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia en concurso real.

Según consta en las actuaciones, personal policial se hizo presente en barrio Los Olivos de esa ciudad a verificar ruidos molestos denunciados por los vecinos y encontraron al acusado junto a otras personas bebiendo en la vereda y con música a alto volumen.

Los dos efectivos que bajaron a pedirle que cese en su actitud fueron agredidos verbal y físicamente por el acusado y sus familiares, que increíblemente no fueron detenidos e imputados por la coautoría, incluso dañaron el vehículo de uno de los policías (al parecer particular, en procedimiento oficial).

El personal policial que llegó en apoyo también fue agredido y hubo disparos con balas de goma, resultando herida una menor de 6 años, situación que es investigada por la Fiscalía Penal de Derechos Humanos.

En el marco de esta investigación, el fiscal González informó que una vecina que presenció los disturbios, denunció haber sido amenazada por los familiares del detenido, por lo que dispuso medidas de protección para ella y su familia, que incluyen la asignación de una consigna fija.

