Malestar en la Asociación de Artistas y Músicos de Salta

La Asociación de Artistas y Músicos de Salta (AdeMuSa, Personería Jurídica 876), desde hace algún tiempo, viene trabajando por el bienestar de los artistas salteños, en todos los géneros, defendiendo sus derechos y buscando un lugar en la sociedad para que sean reconocidos como trabajadores. Así también defendiendo el cupo femenino en los eventos que se realicen en la provincia, presentando un proyecto general de los artistas ante la Cámara de Senadores para que sea tratado.

“Dada la situación que todos conocemos sobre el mal que aqueja a todo el mundo: esta pandemia de coronavirus y debido a la cuarentena que realizamos, es que nos vemos en una situación más que desesperante todos los artistas de Salta. Lógicamente, la situación es más preocupante para los que trabajamos el día a día para llevar el sustento a nuestros hogares. Estamos sin hacerlo, puesto que todo local y espectáculos están cerrados y suspendidos, es por eso que hoy nos hacemos una pregunta: ¿Dónde están?”, aseguró el artista Daniel Ahumada, líder del Grupo Nuna y vocal de la mencionada asociación.

Ahumada agregó: “Es la gran pregunta que nos estamos haciendo: los artistas, DJ, locutores, animadores, sonidistas, pintores, bailarines, escultores, payasos, músicos, cantantes, copleros, plomos, artesanos, artistas callejeros y deportivos de toda nuestra provincia. Los artistas siempre estuvimos predispuestos a colaborar en eventos solidarios o sociales cuando nos venían a buscar, o nos llamaban o mandaban algún mensaje, llámese funcionario político o dirigente político, que quede en claro que nuestro reclamo no está dirigido al Gobierno provincial. Y ahora, ¿dónde están? Porque estamos esperando un mensaje o llamado para que nos colaboren... pero bueno nosotros siempre obramos de corazón quizás ellos no sienten lo mismo por nuestro sector. ¿Será que siempre fuimos utilizados? Estamos preocupados por lo que estamos pasando, se olvidaron que tenemos familia que alimentar, algunos estamos enfermos y necesitamos comprar medicamentos”.

Por su parte Daniel Sosa, presidente de AdeMuSa, enfatizó ¿dónde están esas personas para ayudarnos? Bueno lamento decir que nunca estuvieron, es la verdad, simplemente no lo queremos aceptar. Siempre fuimos utilizados, y a pesar de que aguantamos mal pago, malos tratos y falta de respeto, nosotros seguimos adelante. Aunque no lo demostremos, es difícil la vida del artista, todos piensan que nosotros siempre estamos de jarana o que estamos llenos de dinero, y no es así, todo lo contrario nuestro trabajo es muy sacrificado y es el sector que más colaboración brinda. Pero bueno eso nunca lo van a tener en cuenta”.

“Los empresarios, los dueños de bailes y carpas ¿dónde están? Esas personas nos llamaban porque inauguraban un local o buscaban un gran precio, nos decían ‘dame una mano’ nos está yendo ‘más o menos’, y así muchas otras cosas más. Ahora los necesitamos nosotros ¿que no éramos amigos? Pero bueno siempre nosotros fuimos con nuestra mejor intención porque los artistas somos así, todo lo que hacemos y brindamos lo hacemos de corazón porque amamos sentirnos artistas. A pesar de todo venimos aguantando, seguimos adelante apuntalando a nuestros hijos y familia, ojalá podamos salir de esta situación. Dios quiera no seamos los últimos en recibir ayuda, porque somos los primeros en ser llamados para colaborar ahora se olvidaron de llamarnos. Capaz que sí, quizás dentro de poco se acuerden de nosotros”.

Luego, Sosa sostuvo: “Nuestro sector también sufrió inundaciones, algunos no tienen qué comer y acuden a comedores, otros están enfermos sin poder comprar medicamentos, y estamos hablando de artistas y músicos de toda la provincia. Imaginen si aquí en capital estamos sin apoyo, en el interior es peor el abandono... a nadie les interesa lo que nos está pasando. Esto lo sabemos porque que tenemos delegados de la asociación en toda la provincia y nos mandan información. Desde mi lugar, como presidente de esta asociación, es que llamo a la reflexión y nos tiendan una mano. Cuando haya pasado esto, nosotros seguiremos ayudando y colaborando como siempre. Esperamos el llamado al 3875415800, cualquiera sea la ayuda, será bienvenida”.