  Caruso Lombardi pide una bono de $10.000 para los técnicos 

El técnico de Belgrano de Córdoba propuso que los entrenadores que están si trabajo reciban una ayuda económica por la pandemia de coronavirus. "La mayoría de los técnicos no tiene un mango ni obra social", expresó.

Ricardo Caruso Lombardi expresó su preocupación porque "la mayoría de los técnicos no tiene un mango ni obra social" para enfrentar la pandemia de coronavirus, por lo que reclamó "un bono de 10.000 pesos" para sus colegas más vulnerables, en paralelo a la urgente intervención la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

En una entrevista con Télam, el actual DT de Belgrano de Córdoba advirtió que en el gremio conducido por Victorio Cocco desde 2000 "hace 30 años que no se vota" con un padrón que incluya a "todos los entrenadores recibidos", por esa razón pidió ayuda al gobierno para que, una vez superado el Covid-19, se habilite a todos los técnicos y se elija un nuevo secretario general.

Ante una presentación de las listas opositoras, la Justicia suspendió los comicios de ATFA en agosto de 2018 por anomalías en la conducción; intervino la entidad en diciembre de ese mismo año, pero todo quedó sin efecto poco después.

En medio de esa crisis de representación, Caruso Lombardi puntualizó que la mayoría de sus colegas "está en negro o son monotributistas" y se encuentran "desesperados porque no pueden vivir" con ingresos de 5.000 o 7.000 como percibe un entrenador de liga federal.

"¿Por qué no hacen un bono de 10.000 pesos, como hicieron con los planes, para los técnicos que están sin trabajo o para los que trabajan y están muertos de hambre", reclamó.