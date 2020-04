Cístola: “La inactividad complica mucho en lo económico”

El automovilismo es otra de las actividades deportivas afectadas por el avance de coronavirus. La mayoría de las categorías lograron iniciar sus campeonatos, salvo el Súper TC2000 que no pudo correr hasta el momento. El parate no solo afecta los calendarios sino también económicamente y sobre este tema habló el salteño Esteban Cístola con El Tribuno.

La realidad de Cístola es la de todos los pilotos, sin actividad en competencias donde la sponsorización es clave para poner un auto en pista. Las mayorías de las empresas están paradas, no reciben ingresos y algunas podrían afinar sus presupuestos para no seguir perdiendo. Ahí deberán analizar si continúan apoyando a uno de los deportes más populares del país.

“Estar en inactividad nos complica mucho tanto económicamente como deportivamente. Creo que va estar difícil para volver a arrancar después de este parate, económicamente más que nada porque muchos de los sponsors que tenemos también tuvieron que parar, no producen nada. Por esa parte creo que va a estar muy complicado”, señaló el piloto oriundo de Joaquín V. González.

La situación es general y no deja a nadie librado de la posibilidad de perder algún sponsor en el camino. “Yo creo que va a ser muy general el tema del presupuesto para correr, porque la mayoría de las empresas tuvo que parar por una cuestión lógica. Creo que va a ser bastante general el tema este de que cueste arrancar de nuevo”, agregó el piloto del TC Pista.

Esteban solo pudo disputar las dos primeras fechas de la categoría telonera del Turismo Carretera. La apertura fue en Viedma y luego se corrió en Neuquén, mientras que las pruebas que debían disputarse en Concordia (29 de marzo) y La Pampa (12 de abril) fueron suspendidas; la siguiente en el calendario es 10 de mayo en El Villicum de San Juan.

Cístola hizo su análisis sobre las dos carreras disputadas. “Fueron dos fechas muy positivas porque en ambas funcionamos bien, me adapté rápidamente al auto también con el equipo. Lógicamente queda mucho por trabajar, desarrollar y mejorar. Lo que hicimos en estas dos fechas tuvo un balance muy positivo”, analizó el salteño. Tras sus actuaciones en el sur del país Esteban ocupa el sexto puesto en el campeonato con 56,5 puntos.

En tiempos de aislamiento el simulador es el mejor aliado de los pilotos para matar el aburrimiento y entrenar a la vez. “Estoy con el simulador, le estoy metiendo bastante una porque estoy muy aburrido acá en mi casa y otra porque me sirve mucho como entrenamiento. Después tengo algunos elementos como para moverme y trabajar la parte física”, contó el piloto.

Sobre el regreso de la actividad Cístola es cauteloso y estima que recién se podría volver a correr a partir de junio. “Por lo que se escucha calculo que hasta mayo o junio no volvamos a correr, va a hacer mucho tiempo pero creo que es la única manera de frenar un poco todo esto que ocurre con el coronavirus. Aparte nuestro deporte convoca mucha gente, hay mucho contacto con el público. Creo que va a ser algo de los último que va a volver”, señaló y además agregó que no se imagina escenarios sin público: “Tampoco me imagino corriendo sin público. El TC se mantiene de las entradas y las provincias no creo que quieran llevar una categoría sin espectadores, no serviría de nada”.

La charla con Cístola no solo se refirió a los desafíos que vive en el automovilismo, sino también sobre la cuarentena que existe en la provincia y el país a causa de la emergencia sanitaria.

“Yo estoy en cuarentena tres días antes de que empiece, pero la verdad que no salí ni siquiera a comprar al negocio que está al frente de mi casa. Después lo que se puede ver en tele es que en parte están siendo responsable y en partes no, por ejemplo con lo que paso con el cobro a los jubilados. Después fuera de eso creo que la gente está siendo bastante responsable”, concluyó uno de los once pilotos que tiene Salta corriendo en las categorías nacionales.