VIDEO La desesperante cuarentena de Guido Süller: Está solo en un camping

“En mis fotos y videos siempre trato de estar bien y optimista pero ya no puedo más”, dijo Guido Süller en diálogo con Infobae. Es que luego de que el presidente Alberto Fernández decretara la cuarentena a partir del 20 de marzo, el mediático quedó atrapado en una situación extraña y cuya salida no es clara.

“No estoy en mi casa, estoy atrapado en un camping que se llama Las Tejas en Zárate, a 100 kilómetros de Buenos Aires, este camping cerró y yo me quedé adentro, hace un mes o un poco más que estoy”, recordó Guido y explicó: “Como no tengo televisión ni Wi Fi y el 4G me anda cuando quiere, las noticias me llegan tarde o me entero después de las cosas, cuando el Presidente dictó la cuarentena más estricta el dueño de acá cerró con candado la entrada y yo me quedé adentro”.

Aunque venía mostrando lo que pasaba en sus redes sociales, donde intenta mantener el humor, el miércoles cuando se enteró que la cuarentena se extendía hasta el 23 de abril decidió contar más en profundidad lo que le pasaba: “Me está agarrando un poco de desesperación”.

Justo el día anterior a quedar atrapado el ex comisario de abordo había ido al supermercado a hacer una compra bastante grande. Pero los alimentos ya se le están terminando, tiene solo algunos vegetales, papas, cebollas y batatas.

“Me estoy quedando sin comida. Esto esta frente al río Paraná al lado del puente de Zárate Brazo Largo. Un pescador me dio un sábalo para comer, no se como sacarle las vísceras, quiero poder volver!”, expresó y reconoció que en caso de que quisiera, él podría abrir el portón o buscar algún lugar por donde salir, pero no tiene el permiso para transitar por Zárate y mucho menos para volver a su casa en el Gran Buenos Aires.

“A veces me agarra angustia. Mis seguidores me dicen que salga, pero, ¿cómo hago? No tengo los medios”, se preguntó Süller, aunque cada vez analiza más a fondo la posibilidad de escapar.

En el camping él ocupa una cabaña, pero no quedó más nadie. Tampoco hay vecinos cerca, ya que el complejo está al lado del río. Solo se pueden observar “unos ranchitos muy a lo lejos”.

¿Qué haría si logra salir? No lo sabe. “Ya hablé con el dueño (del camping) y me dijo que si salgo no puedo volver a entrar y yo no tengo el permiso de tránsito y la policía me va a decir que vuelva a mi lugar de cuarentena y va a estar cerrado”.

También compartió un video de él intentando preparar el pescado y subió un clip que le envió un seguidor en el que se suma a la movida viral en el que ante una situación de peligro sueña música electrónica en medio de un funeral africano en el que la gente baila con un ataúd.