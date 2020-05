Más de 200 jugadores se pueden quedar sin trabajo

Ayer salió a la luz la nómina de más de 200 futbolistas de Primera División que podrían quedarse sin trabajo en julio y otros a los que, aunque saben que seguirán ligados en sus actuales clubes, se les vence el contrato y deberán renegociar en plena crisis económica ocasionada por el coronavirus.

Carlos Tevez, Ignacio Scocco, Lisandro López y Maximiliano Rodríguez se encuentran entre los futbolistas de la Liga Profesional que pueden quedar libres el 30 de junio, cuando finalizarán sus contratos.

En el caso de Tevez, todo indica que continuará al menos por una temporada más; al igual que Lisandro y “La Fiera” Rodríguez, ya que las dirigencias se Racing y Newell’s no están dispuestan a pagar el costo político que significaría la partida de sus respectivos ídolos y capitanes de plantel.



Diferente es el caso de Scocco, que tuvo pocos minutos en el último año y podría volver a Newell’s -su club de origen- para terminar su carrera profesional.

Luego de que los dirigentes decidieran dar por terminada la temporada y tuvieran en mente pagar los sueldos hasta abril, nada dijeron sobre los dos meses restantes.

Los clubes que tienen la mayor cantidad de jugadores a los que se les vence el contrato son Arsenal, con 22, y Patronato y Central Córdoba de Santiago del Estero, ambos con 20, mientras que Aldosivi tiene 16.

Los que menos tienen son San Lorenzo, con 3; River, Argentinos Juniors, Talleres de Córdoba, Vélez y Godoy Cruz, todos con 4, y Lanús y Boca con 5, entre ellos Carlos Tevez.

Algunos jugadores quedarán libres, otros deberán volver a sus clubes de origen y muchos de ellos no saben qué sucederá en el futuro.

Es que habrían decidido apostar por mayoría de juveniles desde junio para aguantar por dos temporadas, ya con los promedios congelados para 2022, tener un semillero interesante que se pueda exportar a los mercados extranjeros.

Club por club

Aldosivi (16): Lucas Villalba, Leonel Galeano, Alan Ruiz, Federico Gino, S. Rincón, N. Solís. Federico Andrada, Leandro Maciel, Gonzalo Verón, Gil Romero, Marcos Miers, F. Evangelista, Francisco Grahl, N. Bazzana, Luciano Pocrnjic y Caín Fara.

Argentinos (4): Franco Moyano, Marcos Angeleri, Leandro Finochietto y Víctor Ramis.

Arsenal (22): Gastón Álvarez, Pablo Álvarez, E. Cerica, Maxi Gagliardo, Juan García, Nico Giménez, Gonzalo Gómez, Juan Kaprof, L. Laborda, P. Luce, Leonardo Marchi, Emiliano Méndez, Diego Núñez, Emiliano Papa, Lautaro Parisi, L.Piovi, E. Rescaldani, D. Sappa, F. Sbuttoni, Joel Soñora, F. Torrent y R. Zamponi.

Atlético Tucumán (12): Cristian Lucchetti, Alejandro Sánchez, Ariel Rojas, Fabián Monzón, Dylan Gissi, Federico Bravo, José Fernández, Marcelo Ortiz, Leo Heredia, C. Erbes, Ramiro Carrera y Lucas Melano.

Banfield (6): Junior Arias, Matías Moya, Luciano Lollo, Renato Civelli, Sebastián Dubarbier y Esteban Conde.

Boca (5): Carlos Tevez, Marcos Díaz, Junior Alonso, Franco Soldano y Nahuel Molina Lucero.

Central Córdoba (20): Diego Rodríguez, Maxi Cavallotti, Matías Nani, Oscar Salomón, Jonathan Bay, Marcos Sánchez, Cristian Díaz, Cristian Vega, Ismael Quílez, Juan Galeano, Marcelo Meli, Gervasio Núñez, F. Cristaldo, Agustín Allione, L. Alzugaray, D. Cure, C. Chávez, J. Rodríguez, J. Herrera y Nicolás Miracco.

Colón (9): Marcelo Estigarribia, Matías Fritzler, Fernando Zuqui, Gabriel Esparza, Gastón Díaz, Mauro Da Luz, Damián Schmidt, Brian Galván y Tomás Sandoval.

Defensa y Justicia (8): Nahuel Barrios, Neri Cardozo, Martín Lucero, Guido Mainero, Francisco Cerro, Matías Laba, Gonzalo Piovi y Nicolás Leguizamón.

Estudiantes (7): Jerónimo Pourtau, Franco Sivetti, Gastón Fernández, Facundo Sánchez, Mauricio Rosales, Marcos Rojo y Mateo Retegui.

Gimnasia (8): Claudio Spinelli, Jonathan Agudelo, Manuel Guanini, Lucas Licht, Maximiliano Caire, Leonardo Morales, Jesús Vargas y Franco Mussis.

Godoy Cruz (4): Rodrigo Rey, Juan Andrada, Enzo Ybáñez y Valentín Burgoa.

Huracán (12): Fernando Pellegrino, Mariano Bareiro, Gonzalo Bettini, Carlos Araujo, Nicolás Romat, Joaquín Arzura, Javier Mendoza, Adrián Calello, Mauro Bogado, Martín Ojeda, Rodrigo Gómez y Juan Vieyra.

Independiente (9): Franco Vélez, Francisco Delorenzi, Matías La Mastra, Diego Mercado, Emanuel Mercado, Leandro Fernández, Mauricio Del Castillo, Andrés Roa y Lucas Abadie.

Lanús (4): Carlos Auzqui, Ezequiel Muñoz, José Sand y Pablo Martínez.

Newell’s (10): Maxi Rodríguez, Ramiro Macagno, Nelson Ibáñez, Cristian Lema, Mariano Bittolo, Matías Orihuela, Braian Rivero, Mauro Formica, Lucas Albertengo y Rodrigo Salinas.

Patronato (20): M. Ibáñez, M. Escudero, Gabriel Díaz, W. Andrade, Fede Mancinelli, M. Abero, C. Chimino, Leandro Marín, J. Chicco, Dardo Miloc, F. Costa, D. Lemos, P. Cortizo, A. Suffi, Santiago Rosales, N. Delgadillo, C. Tarragona, H. Silveira, G. Ávalos y F. Vietto.

Racing (4): Lisandro López, Javier García, Iván Pillud, Carlos Olses y Darío Cvitanich.

River (4): Ignacio Scocco, Germán Lux, Enrique Bologna y Kevin Sibille.

Rosario Central (4): Nicolás Colazo, Sebastián Ribas, Claudio Riaño y Marco Ruben.

San Lorenzo (3): Gonzalo Rodríguez, Gerónimo Poblete y Adam Bareiro. Tienen cláusula de rescisión unilateral Fabricio Coloccini y Fernando Monetti.

Talleres (4): Martín Payero, Jonathan Menéndez, Mauricio Caranta y J. Gandolfi.

Unión (8): Sebastián Moyano, W. Bou, J. Bottinelli, Jalil Elías, Federico Milo, Ezequiel Bonifacio, Brian Álvarez, Javier Méndez y Nicolás Mazzola.

Vélez (4): Matías De los Santos y Fernando Gago, Ricardo Centurión, Maxi Romero.