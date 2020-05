“Después recién vamos a ver las desigualdades en el aprendizaje”

Viviana Bazán, presidenta del Colegio de Profesionales Psicopedagogos de Salta, el cual agrupa a 2.000 profesionales de la provincia, venía pidiendo en forma insistente que su sector pueda volver a trabajar lo antes posible, dada la difícil situación económica que atraviesan y que ya era insostenible. Recién ahora la Provincia los autorizó a trabajar. Destacó la importancia de la continuidad de la intervención profesional presencial en los pacientes con discapacidad y en aquellos que tienen dificultades en el aprendizaje, más aún cuando las escuelas están cerradas y las clases se imparten a través de herramientas tecnológicas.

¿Cuál es la situación de los profesionales psicopedagogos en Salta después de un mes de cuarentena?

Si bien yo entiendo que en este tiempo muchas profesiones y oficios estamos atravesando momentos críticos dentro de la economía, pero en este caso me toca hablar por mis colegas, casi 2 mil matriculados, que muchos ya venían con problemas de desocupación, otros vieron discontinuado su trabajo por la cuarentena. Por eso, en el marco de lo que había expresado el gobernador Sáenz de flexibilizar algunas profesiones y oficios, nosotros los psicopedagogos pedimos poder volver al trabajo.

La continuidad de la intervención profesional presencial es imprescindible en los pacientes con discapacidad y en aquellos que tienen dificultades en el aprendizaje...

Hay chicos con problemas en el aprendizaje, chicos con discapacidad que no se han podido adaptar a este tema de trabajar con las herramientas que sugiere el Ministerio de Educación, que es la virtualidad; además, muchos chicos no tienen acceso a la tecnología. Hay familias que tienen varios hijos y una sola computadora, es una problemática en la que las desigualdades las vamos a ver después, que también nos va a llevar a un análisis, a investigar los efectos que tuvo esto, en niños, adolescentes, en sus aprendizajes. Desde ese lugar nosotros pedíamos volver a trabajar, también nosotros por decreto somos agentes de la salud.

¿Qué porcentaje de los pacientes accedió a los tratamientos virtuales?

Hay un poco de todo. No quiero echar culpas porque todos estamos aprendiendo, hoy la obra social te dice una cosa pero mañana ya cambió porque recibe nuevos lineamientos. Los requisitos, cómo deben hacerse las presentaciones para que sean reconocidas por las obras sociales, es todo un proceso.

En el interior muchos colegas están trabajando a full, incluso el doble dicen ellos, es un nuevo aprendizaje para los familiares, el profesional, el paciente. Adaptarse a una plataforma virtual es todo un aprendizaje mutuo, pero creo que esto ha venido para quedarse y hay que empezar a adaptarse, los tiempos están cambiando.

Con los chicos con discapacidad cómo se están manejando...

Con los chicos con discapacidad es una situación compleja, para los profesionales y para los papás. Era necesaria la intervención presencial, que vuelva a consultorio a trabajar para continuar con las orientaciones a los padres, convengamos que el tiempo es oro para los chicos con discapacidad, podría haber un retroceso, el desconocimiento lo lleva a un cúmulo de estrés, de miedo, de ansiedades.

Cuáles son las consultas más frecuentes en este momento de aislamiento social y obligatorio...

Muchos colegas están como integradores, con acompañamiento en los procesos de aprendizaje, de las tareas que dan los docentes, asesoramiento a padres, a docentes y también nos llaman muchos adultos mayores, hay mucha gente que está sola y no tiene en quién sostenerse.

¿En qué consiste el protocolo que le presentaron al Gobierno?

Nosotros nos adherimos a los que ya están circulando, lo que está sociabilizando el Ministerio de Salud, tanto de Nación como Provincia, no hay mucho más, tomando claro los recaudos como profesional en nuestra área: con relación a los barbijos, turnos online, lo que incorporamos es lo que tiene que ver con las distintas poblaciones en las que intervenimos.

Se piensa en algún auxilio para los afiliados en este momento crítico...

Quedamos que al final, cuando todo termine, nos sentaremos con la comisión para evaluar los casos, ver en qué podemos asistir, cómo; en este momento la matrícula profesional es de 300 pesos, no es significativa. Sí se resolvió no cobrar intereses por pagos fuera de término, estamos brindando capacitación gratuita en la modalidad virtual, dando asesoramiento, nos pusimos a disposición a través de una línea de Whatsapp con los profesionales de las distintas áreas del Colegio. Si llegara a darse un caso positivo de un profesional ahí veremos de auxiliar con un subsidio o con lo que corresponda. El Colegio no tiene otro tipo de ingreso más que la cuota del ejercicio profesional, si decimos que no paguen por dos meses no tenemos cómo pagar sueldos, servicios y todas nuestras responsabilidades.