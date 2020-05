El tenis volvió con todo en Corrientes y con canchas llenas

La provincia de Corrientes se convirtió en la primera del país en habilitar la práctica de tenis bajo un protocolo de prevención de coronavirus acordado con la Asociación Argentina (AAT), explicaron las autoridades provinciales.

Barbijos, alcohol en gel en cada set y bateas para limpiar los zapatos, son algunas de las exigencias que avaló el Gobierno de Corrientes para que la práctica del tenis retorne luego de 52 días de cuarentena, sobre la base de un protocolo elaborado por la AAT, cuyo titular, Agustín Calleri, felicitó a los dirigentes locales.

“Esta decisión se tomó con la autorización del Gobierno nacional, a partir de la cual se trabajó el protocolo y una vez avalado, se derivó en cada municipio la responsabilidad de llevar adelante el control de las canchas”, explicó a Télam el secretario de Deportes de Corrientes, Jorge Terrile.

El funcionario enumeró tres predios de la capital en los que inició esta mañana la práctica de tenis por pares, con turnos otorgados por horarios y según terminación de DNI.

“Las pelotas no deben salir del establecimiento, donde solo pueden estar dos personas por cancha y un administrativo, pero nadie más”, manifestó Terrile, quien remarcó que el mayor cuidado a tener es el distanciamiento.

“No se puede jugar dobles y las clases están permitidas siempre que sean personalizadas, ya que no están habilitados los grupos ni tampoco se deberán abrir los vestuarios. Eso está prohibido”, expresó el titular del área deportiva de la provincia.

Por su parte, el presidente del Corrientes Tenis Club, José Ramírez Alegre, precisó que la demanda de turnos fue constante desde el anuncio oficial de reapertura de las canchas efectuado por el gobernador, Gustavo Valdés, el sábado último.

“La entidad no funcionará como club, sino como un espacio para que sus socios puedan hacer deportes”, aclaró Ramírez Alegre y aclaró que son en total ocho canchas de tenis las que se abrieron ayer, al igual que cuatro de pádel y una de pelota paleta.

“En esta etapa las canchas van a funcionar de 7 a 23. Y estamos habilitados para que solo haya 30 personas dentro de las instalaciones por cada hora, y siguen cerrados los ambientes comunes como quinchos, jardines o vestuarios”, explicó Alegre.

A última hora del domingo, y respecto del inicio de la Fase 4 promovida por el Gobierno nacional, el gobernador de Corrientes anunció la autorización para la práctica de deportes individuales y no solo del tenis, también el pádel, remo individual, golf, equitación y natación, en todos los casos con turnos y sin habilitación de vestuarios, de manera que no hayan aglomeraciones. También se incluyó al ciclismo, donde pueden hacerlo en el Velódromo o en un circuito específico entre ruta 12 y el ingreso a Santa Ana.

En tanto, la Asociación Argentina de Tenis comunicó que “gracias al trabajo conjunto de la AAT, la Federación Correntina de Tenis y las autoridades provinciales, este lunes cientos de jugadores, alumnos y profesores retomaron la actividad con los cuidados pertinentes”.

“Nos pone muy contentos que el trabajo que venimos realizando comience a dar sus frutos, ya que desde el comienzo de la cuarentena hemos trabajado para que el tenis sea uno de los primeros deportes en volver a la actividad”, agregó.