Subsidio de la provincia para clubes del Federal Amateur

Llega el salvavidas. El secretario de Deportes de la Provincia, Marcelo Córdova, aseguró ayer que los clubes de la capital salteña que iniciaron su participación en el suspendido Torneo Federal Amateur de fútbol, recibirán próximamente un subsidio de 100.000 pesos.

Estos fondos están destinados en sus inicios a cuatro entidades, mientras que también se entregarán becas para jóvenes deportistas salteños de todas las especialidades, que puedan llegar a ser futuras promesas para la provincia.

De esta manera, desde la Secretaría de Deportes se busca auxiliar a los clubes y deportistas locales afectados económicamente por la pandemia del coronavirus, que afecta a todo el planeta.

“Las becas, que se entregarán cuando vuelva la actividad deportiva, serán destinadas para los jóvenes de barrios humildes que logremos detectar, que tengan condiciones para algún deporte y que no puedan pagar la cuota de un club”, resaltó Córdova.

Asimismo aclaró que “el subsidio a los clubes es un compromiso que ya se había sido pactado con anterioridad a la pandemia, que después que comenzó el Regional Amateur y se jugó la primera fase. Lamentablemente no se pudo gestionar en medio de la pandemia y lo realizamos ahora”.

Con respecto al retorno de la actividad deportiva, el funcionario destacó que “por ahora todas las instituciones, van a permanecer cerradas. Los deportes individuales van a ser los primeros en volver, pero esto dependerá de cómo la gente se comparte con esta prueba”.

“Acá en la ciudad va a depender del resultado de este programa de salidas recreativas, que no se descontrole y además que no haya circulación viral”, amplió.

“Esperemos cuidarnos para no volver a la cuarentena y al confinamiento”, concluyó.