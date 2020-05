Luisana Lopilato y Joaquín Furriel en “La corazonada”, primera película original argentina de Netflix 

En un contexto difícil para el cine y las ficciones por el avance del coronavirus y la cuarentena, Netflix lanzará a nivel mundial “La corazonada”, el primer filme original producido en la Argentina. Luisana Lopilato y Joaquín Furriel protagonizan la película dirigida por Alejandro Montiel.

El 28 de mayo se estrenará la historia de Manuela Pelari, Pipa (Lopilato), una joven policía que está dando su primeros pasos como investigadora. Junto con Francisco Juanez (Furriel), un controversial inspector de la división de homicidios, tendrá que resolver el violento asesinato de una chica de 19 años.

En la investigación del caso, la principal sospechosa es la mejor amiga de la víctima. En paralelo, Pipa tendrá la difícil tarea de investigar en secreto el crimen de un joven en el que su jefe, Juanez, parece ser culpable.

Completan el elenco del filme reconocidas figuras como Rafael Ferro, Maite Lanata, Juan Guilera, Abel Ayala, Sebastián Mogordoy, Delfina Chaves y Marita Ballesteros, entre otros.

Basada en la novela La virgen en tus ojos de Florencia Etcheves, la película está escrita por la mencionada escritora junto con Mili Roque Pitt y Alejandro Montiel. Es una producción de FAM Contenidos, Corinthian y Cindy Teperman SRL.

De esta manera, la primera película original de Netflix producida en Argentina se suma a otras producciones argentinas como Casi Feliz, Apache: la vida de Carlos Tevez, No hay tiempo para la vergüenza, Puerta 7 y Fangio: el hombre que domaba las máquinas.



“Falta un poquito más de dos semanas para que salga ‘La corazonada’ en Netflix, ¡y no puedo más de la ansiedad! Se las súper recomiendo porque va a estar buenísima, y si no me creen pueden ir a mis historias destacadas y ver el tráiler”, escribió Luisana en su cuenta de Instagram desde Canadá, donde se encuentra con su esposo y sus hijos.

Luisana en familia

Recientemente la actriz publicó un video en el que aparece bailando con sus hijos Noah y Elías, en el marco del festejo del Día de la Madre en Canadá. “La maestra de Noah nos invitó a una videollamada por el Día de la Madre en Canadá , pero la regla fue que teníamos que estar todos de gala. Mis hijos me sorprendieron y me invitaron a bailar y ¿adivinen qué? ¡¡Me hicieron derretir del amor!!”, contó en la red social. Luego, Michael Bublé le expresó su amor: “I love you” (Te amo).

De esta manera, Lopilato y Bublé se muestran como una pareja muy unida, luego de que la modelo tuviera que salir a defender a su marido por unas actitudes inapropiadas que había demostrado el cantante en las transmisiones en vivo que realizaban en Instagram para acompañar a sus seguidores durante la cuarentena desde mediados de marzo.

Más tarde, ambos decidieron discontinuar estas trasmisiones en las que enseñaban recetas de cocina, daban clases de gimnasia o hacían juegos para tratar de hacer más ameno el confinamiento de sus fanáticos. Del entorno de la pareja explicaron que la decisión fue por cuestiones estrictamente laborales y no con la polémica generada en torno al cantante.