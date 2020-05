Se aprobó la práctica individual de diez deportes en Salta

Tras casi 60 días sin actividad debido al aislamiento para prevenir la propagación del COVID-19, la práctica individual de algunos deportes se retomará en la próximas horas en nuestra provincia. El martes por la noche Nación habilitó al Gobierno provincial a que la actividad deportiva regrese siguiendo los protocolos de activación.

Ayer el Comité Operativo de Emergencia (COE) aprobó los siguientes deportes: tiro deportivo, padel, tenis, trail running, equitación, golf, parapente, ciclismo, mountain bike y atletismo. “Podrán incluirse otras actividades deportivas individuales que presenten oportunamente protocolos de funcionamiento”, señala la resolución que se dio a conocer ayer.

En ella habilitan “la práctica de deportes individuales, sin posibilidad de utilizar vestuarios y sin contacto, en toda la Provincia, debiendo garantizarse la organización por turnos, y de traslado que aseguren las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19, pudiendo a su vez cada jurisdicción municipal limitar el alcance de lo dispuesto”, dice la resolución tomada por el COE.

A partir de la aprobación que llegó con la firma del jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero, se comenzaron a analizar los diferentes protocolos que se presentaron en la Secretaría de Deportes, organismo dependiente del Ministerio de Turismo y Deportes de Salta.

Algunos de los protocolos de activación se han hecho público, como el del tenis y el golf. El tenis fue el primer deporte que volvió a la actividad en el país, fue en Corrientes el fin de semana pasado y ayer se sumó Jujuy. En ambas provincias se siguió el plan que desarrolló la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que solo el permite la práctica en la modalidad single, se utilizan pelotas desinfectadas y se evitan los cambios de lado.

Estanislao Villanueva, presiente de la Asociación Salteña de Tenis, destacó que los clubes podrían comenzar a recibir jugadores el próximo sábado. “Faltan 48 horas para aprobar algunas condiciones que están dentro del protocolo de la AAT. Yo calculo que el sábado los clubes estarían en condiciones de recibir jugadores, pero bajo un montón de condiciones que no son las anteriores. Vamos a enfrentar a un mundo diferente del que estabamos viviendo. Estamos hablando de jugar singles, una cosa es el tenis social y otra el tenis competitivo, otra cosa son las clases de tenis que no van a ser más colectivas”, sostuvo Villanueva.

En tanto, la Asociación Argentina de Golf también presentó su protocolo y será el que seguirían los clubes salteños. Allí se especifica que se “mantendrá en todo momento el distanciamiento mínimo de dos metros”, se recomienda el lavado frecuentes de manos, no tocar ni compartir palos, pelotas u otro equipamiento y se evitará jugar con guantes.

Distinto es el caso del tiro deportivo, ya que el Tiro Federal Salta armó su propio protocolo. Su presidente, Omar Cruz, sostuvo que esperan la notificación oficial de la Secretaría de Deportes para fijar la fecha en la que los tiradores podrán volver a la actividad. Según sus estimaciones ese día podría ser el próximo martes.