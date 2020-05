Los clubes de tenis pueden abrir desde hoy

La práctica de tenis vuelve a Salta a partir de hoy, autoizados por el Gobierno de Salta y con el aval del protocolo que armó hace varios días la Asociación Argentina de Tenis (ATT).

Pero, al igual que otras actividades permitidas, los tenistas locales podrán regresar bajo ciertas reglas, como por ejemplo la terminación del DNI.

Los días lunes, miércoles, viernes y domingos por la mañana podrán hacerlo aquellos con terminación par (0, 2, 4, 6, 8); martes, jueves, sábados y domingos por la tarde, quienes tengan terminación impar (1, 3, 5, 7, 9).



Todos deberán practicarlo dentro del municipio correspondiente al domicilio, con una duración máxima de 180 minutos hasta las 20 horas, sin utilizar los vestuarios y respetando las medidas de distanciamiento e higiene. Esta resolución fue publicada ayer en el Boletín Oficial.

Por otra parte, Agustín Calleri, el presidente de la (AAT, le envió un mensaje a los salteños luego de que el tenis haya sido habilitado en nuestra provincia, en el marco de la pandemia. “Quiero enviarle un fraternal saludo al pueblo de Salta, son tiempos difíciles, pero no tengo dudas de que saldremos adelante‘, expresó el ex tenista y ahora dirigente. “Quiero saludar al Gobernador (Gustavo Saez) por permitir que el tenis vuelva a jugarse en su provincia, siendo esta decisión una demostración clara de que se va por el buen camino. No aflojemos, el futuro nos espera, le prometí que cuando pase la cuarentena voy a ir a visitarlo para hablar de tenis y de todo, un abrazo grande”, completó Calleri en el video que puede verse en la edición digital de El Tribuno.

“Me genera una gran satisfacción que los clubes adheridos pueden volver a funcionar, que los profesores retomen sus clases individuales y que los jugadores regresen a los entrenamientos” expresó por su parte Estanislao Villanueva, presidente de la Asociación Salteña de Tenis.