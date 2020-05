Donald Trump anuncia que se avanza hacia la vacuna contra el coronaviorus 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy en conferencia de prensa que la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando su país podría estar lista a fin de este año o ‘quizás antes‘.

‘Estamos trabajando para tenerla a fin de año si es posible, quizás antes‘, expresó Trump en la Casa Blanca, acompañado del director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci.

El mandatario dejó ver su entusiasmo: ‘Creemos que vamos a tener muy buenos resultados muy pronto‘.

Los avances reportados por Trump se dan en el contexto de la llamada Operación Warp Speed (Máxima Velocidad).

From the earliest days of this pandemic, brilliant American minds from every industry have been working together to defeat this threat. pic.twitter.com/7Ko0bBXv77