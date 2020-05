Nueve proyectos de UCASAL participan del Programa MAYMA Salta NOA

La edición de este año es 100% virtual, no tiene costo económico para los emprendedores y cuenta con el apoyo de mentores nacionales y locales. El proyecto ganador, que será seleccionado entre los emprendedores de todas las provincias, se llevará un viaje a México en septiembre de 2021 para participar del encuentro Internacional Empresas B.

Con el apoyo de la Universidad Católica de Salta y la Secretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, se llevó a cabo la convocatoria 2020 para Argentina de MAYMA, un programa con 14 años de trayectoria que tiene como objetivo fortalecer emprendimientos de impacto social y/o ambiental aportando a una economía emergente más sustentable.

La edición de este año es 100% virtual, no tiene costo económico para los emprendedores y cuenta con el apoyo de mentores nacionales y locales. El proyecto ganador, que será seleccionado entre los emprendedores de todas las provincias, se llevará un viaje a México en septiembre de 2021 para participar del encuentro Internacional Empresas B.

La convocatoria 2020 contó con la inscripción de 136 emprendedores, de los cuales quedaron seleccionados 35 proyectos, 27 de Salta, 5 Jujuy, 1 Tucumán y 1 de Chaco. Viviana Santinón, responsable del Área de Emprendedurismo e Innovación que depende del Vicerectorado de Investigación de la UCASAL, explicó: “Teníamos un cupo de hasta 25 emprendimientos para la provincia de Salta, y los criterios de selección fueron que los proyectos respondan a los desafíos sociales de la provincia, que cumplan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que tuvieran como temáticas los cinco rubros propuestos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que son Cuidado de la persona, Textil, Reciclaje, Construcción y Alimentación”.

Los emprendimientos seleccionados participarán desde mayo y durante siete meses de 19 encuentros, uno por semana, consistentes en 12 webinars de 1h30 que se dictará a nivel nacional por una red de expertos, y 7 talleres virtuales locales de 1h30 con emprendedores, mentores, actores de la provincia de Salta y Ashoka, una red internacional de emprendedores. Los participantes también serán parte de un Ideatón Virtual, una final local para Salta y una final nacional presencial o virtual que se llevará a cabo en Buenos Aires.

De los 27 proyectos seleccionados de Salta, 9 pertenecen a estudiantes o graduados de la UCASAL. Hay emprendimientos de bolsas recicladas que contempla la inclusión de personas con discapacidad; de Capacitación, liderazgo y emprendedurismo para mujeres; de Tecnología y Big- data aplicada al Turismo comunitario y responsable; de desayunos sustentables que utilizan packaging 100% reciclable; o la confección de alpargatas a partir del reciclado de telas, entre otros. De los 35 proyectos, los 3 que resulten seleccionados van a participar de la final que se llevará a cabo en Buenos Aires.

“Desde el Área de Emprendedurismo e Innovación de UCASAL generamos este tipo de programas y convocatorias para poder brindar herramientas de apoyo a los emprendedores. Para nosotros es fundamental poder inspirar y alentar a nuestros alumnos y graduados a participar de los mismos. Creemos que en estos tiempos, y sobre todo en el contexto actual en el que vivimos, es necesario desarrollar otras capacidades, es necesario emprender y destacarse en el mercado, donde todo parece estar inventado ya, con ideas innovadoras, disruptivas y adaptadas a las nuevas necesidades del mundo”.

Los proyectos que no fueron seleccionados tendrán, no obstante, un seguimiento con invitaciones a participar de otros eventos de MAYMA, de UCASAL y del Ministerio de Desarrollo Social, inclusive, algunos de ellos serán elegidos para mentores de MAYMA y otros serán vinculados con proyectos seleccionados ya que existe un gran potencial comercial entre algunos de las ideas seleccionados y las no seleccionadas.