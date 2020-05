Federico Rodríguez: “Realmente me sentí muy bien y a uno le gustaría seguir en Central Norte”

El “Bocha” Federico Rodríguez anticipó que tiene muchas ganas de renovar su contrato para seguir en Central Norte cuando se reanude el fútbol, muy posiblemente en septiembre venidero.

Como capitán del equipo, ¿cómo está el tema de los contratos en Central Norte?

A partir de que el presidente nos comunicó que ya que quedábamos licenciados; a partir de ahí, cada uno en forma personal arreglaba su situación, el tema de la deuda y de los meses que tenemos contrato hasta junio. El presidente ya mantuvo una comunicación con cada jugador para explicarle cómo es la situación desde acá hasta que finalice el contrato.

¿Estás con contrato AFA en el club?

Yo tengo contrato de AFA y supuestamente vence el 30 de junio y estamos esperando a ver qué sucede. Ellos nos dijeron la forma de pagar que tienen. Ahora, el tema pasa por cada uno... si aceptan o no aceptan la forma de pago, cuando el club nos informó cómo nos iban a pagar desde acá hasta junio.

¿Vas a renovar tu contrato con Central Norte?

La verdad que desde el primer día que llegue para jugar el Regional, la gente, los dirigentes, el cuerpo técnico y jugadores me recibieron de la mejor manera. A medidas que fueron pasando los partidos, el hincha fue aceptando a todo el grupo y a cada uno. Creo que con el ascenso y el torneo que hicimos en esta parte, fue bien y fue muy positivo. Por lo tanto la gente te brinda el cariño. Y por todo esto uno está agradecido. Uno quiere seguir jugando y si Central Norte quiere que uno siga, le voy a decir que sí. No depende de mi. Las ganas y todo, van a estar de querer seguir en el club. Pero eso no pasa por mi parte.

¿De quién depende o tenés alguna otra propuesta para cambiar de club?

Por el momento no hay propuestas ni nada por el estilo desde otros clubes. Pero sí, como ya dije, las ganas de seguir uno las tiene. Pero eso no depende mí, depende de los dirigentes, si ellos quieren que uno siga, del cuerpo técnico. La verdad que en ese sentido son ellos los que deciden qué jugador siguen y quienes no. Tengo la intención de continuar en el club. En este tiempo que tuve en Central Norte, un año y cuatro meses, realmente me sentí muy bien y uno le gustaría seguir jugando. Eso está en manos de los dirigentes de que uno siga y el cuerpo técnico porque son ellos los que evalúan, quienes se quedan y quienes, no.

¿Cómo se siente el jugador sin la posibilidad de volver a entrenar, puesto que ya pasó un tiempo importante de inactividad por lo que generó la pandemia?

Ya pasó bastante tiempo desde el último partido que jugamos con Boca Unidos en Corrientes, en marzo pasado. Seguimos con la incertidumbre si qué va a pasar, si vuelve o no vuelve el fútbol. Por ahí lo que uno escucha sería en septiembre, pero no hay aun una fecha concreta. Acá lo importante es que tratemos de cuidarnos por el tema de la salud que es muy esencial. El fútbol en algún momento va a volver. Por el momento, hay cosas más importante por la emergencia sanitaria; nos queda tratar de esperar. Ojalá que cuando se pueda volver a jugar no se prolongue con una espera más pronunciada. Que este problema en la Argentina y en el mundo entero no siga haciendo más daño, teniendo en cuenta que el virus en otro países afectó bastante.

¿Existe una comunicación permanente entre los mismos jugadores y el entrenador Ezequiel Medrán y sus colaboradores?

Con algunos compañeros por ahí conversamos. Después con el técnico Ezequiel Medrán también, no muy seguido, pero dialogamos, al igual que con Lula (Zurita), con el Fede Acuña, así que buscamos estar en contacto, a pesar de todo este tiempo que no nos vemos, si se mantiene ese vínculo y más que todo para ver que es lo que va a pasar más adelante.

¿Siguen entrenando a través de las videollamadas?

Una vez que, hace dos semanas mas o menos, el presidente nos comunicó que ya estábamos licenciados y que se dio por finalizado el torneo, ya cada uno entrena personalmente, el profe no está enviando las indicaciones como lo estuvo haciendo. No es una obligación entrenar, ya es un tema personal y pasa por cada uno de nosotros porque el que quiere entrenar, entrena para mantenerse. Eso ya queda en uno, de mi parte sigo entrenando, intensificando el trabajo para que cuando llegue el día de retomar los trabajos, hay que estar de la mejor forma física y responder a todas las exigencias.

Les espera el duro trabajo de armar todo de nuevo...

Por una circunstancia de salud se paró el fútbol. Veníamos bien en el torneo y entreverado en un grupo de equipos que estaba dando pelea para ocupar los primeros puestos en tabla. Queda ese gran desafío de continuar en esa misma línea.