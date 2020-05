Con tres casamientos, hoy volvió la actividad en el Registro Civil de Salta

Después de casi 60 días de permanecer cerrado hoy volvió la actividad al Registro Civil de Salta. Con un estricto protocolo para casamientos y con atención únicamente por la tarde estaba previsto que para hoy tres parejas dieran el sí. La atención se realiza solamente en la sede central ubicada en Almirante Brown 160 y los novios deberán firmar una declaración jurada de quienes asistirán a la ceremonia, la cual estará bajo apercibimiento de suspenderse en caso de no respetar las medidas sanitarias. El estricto cumplimiento del protocolo será supervisado por los asesores legales del organismo.

Las ceremonias permitirán la asistencia de los contrayentes, los testigos y algunos invitados de la pareja. Los puntos que se deberán respetar a rajatabla, según el protocolo, serán los siguientes: Solo se permitirá un máximo de 10 personas dentro del salón de matrimonios incluidos los celebrantes. Todos deberán usar barbijo. No se permitirá el ingreso de personas pertenecientes a grupos de riesgo. Tampoco menores de edad, salvo hijos de los contrayentes, bajo exclusiva responsabilidad de sus padres. No se permitirá la presencia de familiares, amigosy conocidos fuera del establecimiento. Se autoriza a una persona el uso del dispositivo móvil personal para utilizar cualquier plataforma de videoconferencia o tomar algún tipo de fotografía. Habrá que respetar el horario establecido de atención que será desde las 15 hasta las 20 horas.



Hoy también se produjo la vuelta de permisionarios quienes desde hace algún tiempo venían reclamando poder retomar sus actividades. IPV, bares y cementerios, también abrieron sus puertas en el día de hoy, aunque en este último el movimiento fue muy escaso.

Foto: Jan Touzeau.

En lo que respecta a los bares solamente los ubicados en el casco céntrico mostraron un movimiento similar al normal, mientras que los paseos ubicados en otras zonas de la ciudad como por ejemplo la Balcarce no registraron movimiento de gente. Por su parte las oficinas del IPV mostraron también un reducido movimiento de gente donde solo se puede concurrir con un turno previo. Los mismos se pueden reservar en www.ipvsalta.gob.ar. Se podrá actualizar fichas, retirar boletas, consultar refinanciación de deudas y cancelación de cuentas en las oficinas de Capital, Metán, Tartagal y Orán.

Modalidad de pago

Los adjudicatarios pueden obtener las boletas en la web www.ipvsalta.gob.ar en el link “servicios”, luego “impresión boletas”, opción “imprimir boleta IPV” donde se debe introducir el número de cuenta y confirmar la operación para luego ser abonadas en cualquier sucursal de Rapipago del país.

De manera extraordinaria fue habilitada la operación vía transferencia bancaria al CBU 2850100630000430046297, a nombre de Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPV), el importe total de la/s cuota/s a abonar.

Luego se deberá enviar un mail a la cuenta cobranza@ipvsalta.gob.ar, detallando número de cuenta del adjudicatario, período/s e importe/s abonado. Se sugiere adjuntar con el comprobante de la transferencia una imagen de la boleta pagada para corroborar datos, ya que sin esa información no se podrá registrar la cobranza.

Los adjudicatarios también pueden abonar la cuota por medio de la boleta de luz y la opción virtual Pago Mis Cuentas en los cajeros Banelco. Para los adheridos al débito automático no habrá ninguna modificación.