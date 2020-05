Restaurantes "flojo", y bares y confiterías, un "poco mejor"

“Flojo” fue el movimiento de personas durante el fin de semana en restaurantes de la ciudad, pero en bares y y confiterías trabajaron un “poco mejor”, según indicó el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Eduardo Kira.

El empresario salteño lo atribuye a que quizá la comunicacion no fue tan buena o tambien al miedo por salir de la gente.

De todas maneras, Kira es optimista y confía en que este pronóstico poco alentador de los primeros tres días mejore el próximo fin de semana. “Convengamos que la gente no está saliendo demasiado, esperamos tener un resultado positivo de todo esto”, añadió.

Con respecto al pedido de extensión del horario hasta las 23 horas, que están haciendo empresarios del corredor de la Balcarce, Eduardo Kira manifestó: “Si es posible sí, de todas maneras no es una decisión nuestra, lo importante era empezar y ya por lo menos empezamos”.

Destacó que Salta es la única exceptuada en el país, la otra provincia es Mendoza, que todavia no abrió, y recién lo hará el próximo 25 de mayo.