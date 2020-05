Gimnasia y Tiro también licenció a su plantel 

Gimnasia y Tiro, al igual que Juventud Antoniana y otros clubes que jugaban el Regional Amateur, no tuvo otra alternativa que licenciar al plantel a causa de la suspensión del torneo por el pandemia del coronavirus.

Las máximas autoridades del club de calle Vicente López, quienes como muchos de sus pares trabajan en busca de fondos económicos para cumplir y pagar deudas, decidieron dejar en libertad de acción a sus jugadores.

“Hablamos del tema económico, le hicimos la propuesta a los jugadores, estamos esperando que ingrese la plata de los sponsor correspondiente al mes de mayo y también la del Gobierno, son $150 mil y supuestamente tenderemos novedades entre lunes y martes”, dijo Chaneton, miembro de la subcomisión de fútbol de Gimnasia y Tiro, en diálogo son El Tribuno, tras la reunión.

Las autoridades del albo ya habían anticipado que al tratarse de un torneo amateur y al estar sin competir, lo que significa no tener ingresos económicos, solo le pagarán al plantel hasta el últimos día que jugaron de manera oficial. El equipo de Sergio Maza venció el 15 de marzo a Deportivo La Merced por 4 a 1 en cancha de Atl. Chicoana, en la primera fecha de la segunda ronda del torneo de ascenso.

“El plantel tuvo una muy buena recepción, la verdad que tenemos un grupo de jugadores fantásticos, no hicieron ningún tipo de problema, aceptaron esa forma de pago y las novedades que había, bien tengamos la plata le depositaremos lo que le corresponde, si bien la semana anterior recibieron algo de dinero dependiendo del sueldo de cada uno, a algunos se les completó, con otros llegamos a cubrir el 50% y otros recibieron otra suma de dinero”, destacó Chaneton y luego agregó: “El plantel está prácticamente licenciado, sin embargo el profesor (Matías Tobar) le sigue dando actividades para que desarrollen durante todo este tiempo que no se puede jugar o entrenar en grupo”, explicó el exjugador albo.

Los dirigentes de Gimnasia y Tiro, conforme con el trabajo que hizo el equipo y el cuerpo técnico, están decididos a continuar con el proyecto e intentarán mantener al grupo que se armó pensando en la vuelta del torneo, que en principio podría ser septiembre.

“Hablamos con todos los jugadores, la idea es que se queden todos a jugar este torneo, si bien no firmamos contrato con ninguno porque se trata de un Regional Amateur y ellos están libres de hacer lo que ellos consideren prudente, se los licenció hasta julio o agosto, con la idea de hacer una pequeña pretemporada de 10 o 15 días, en el caso de que el torneo se inicie en septiembre”, concluyó Mauricio Chaneton.

En tanto, en Juventud Antoniana ya habían optado por licenciar al plantel. “Ya veníamos hablando de distintas opciones pero decidimos darles a los jugadores libertad de acción hasta que comience el nuevo torneo, previsto para mediados de septiembre y para el cual la idea es contar con el mismo plantel, iniciando la pretemporada en agosto venidero”, explicó días pasados el presidente del club antoniano, Gustavo Klix, quien insistió en que busca fondos para calcular los sueldos del plantel santo.