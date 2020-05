El FMI afirmó que es optimista con las negociaciones de Argentina y los bonistas

El FMI afirmó hoy estar "alentado por la voluntad" de la Argentina y los acreedores para llegar a un acuerdo por la deuda, y confió en que se pueda "abrir un sendero sostenible para la economía argentina en el futuro".

En una conferencia de prensa que brindó este jueves en Washington, el vocero del organismo, Gerry Rice, destacó que los directivos del Fondo están "alentados por la voluntad de ambas partes de seguir intercambiando posiciones para llegar a un acuerdo".

El portavoz aclaró que no intención del Fondo "especular sobre el resultado de las negociaciones" entre los funcionarios argentinos y los bonistas, e insistió que se trata de un "tema bilateral" entre las partes, del cual "por tradición" ese organismo no participa.

Además, sostuvo que con el Gobierno argentino "tenemos un diálogo activo y constructivo, pero aún no hemos iniciado discusiones sobre un programa apoyado por el FMI. No tengo un calendario sobre los próximos pasos".

Con respecto al apoyo que el Fondo Monetario puede brindar a países en el marco de la pandemia, Rice comentó que "hace dos semanas, anunciamos que habíamos aprobado financiamiento de emergencia para 50 naciones, de 102 que expresaron su interés.

Hoy esa cifra es cercana a 59. Y el board está avanzando a un ritmo récord en la aprobación de estos préstamos".

El directivo explicó que "se trata de instrumentos que permiten atender la demanda de más de 100 mil millones de dólares en lo que hace a financiamiento de emergencia".

"Estos instrumentos le permiten al FMI brindar préstamos de emergencia sin que exista un programa del país con el organismo.

Por lo tanto, no supone ninguna condicionalidad o revisión, se puede desembolsar rápidamente y desplegar donde más se necesita.

Eso significa apoyar a los países para que puedan proteger a los sectores más vulnerables", subrayó Rice.

No obstante, aclaró que el Fondo debe "tener la seguridad de que los recursos prestados se destinan a los fines adecuados.

Estamos exhortando a los países a que guarden los recibos. Eso significa garantizar que los recursos se usen de manera adecuada".