Michael Jordan sigue sumando criticas de sus ex compañeros

El ex basquetbolista Robert Parish, compañero de Michael Jordan en Chicago Bulls, lo criticó ayer por “saltar a la cara” ante cada error y elogió al exjugador Larry Bird, tricampeón de la NBA con Boston Celtics.

“Lo que hace diferente a Larry Bird de Earvin ‘Magic’ Johnson o Jordan es que él no era el típico líder que te saltaba a la cara. Tenía mucho respeto por sus compañeros y si no tenías una buena noche te animaba o no te decía nada. Por el contrario Magic y Jordan, saltarían sobre ti”, apuntó el expivote, que jugó la temporada 1996-1997 en los Bulls.

“Le dije que yo no estaba enamorado de él como esos otros chicos. Yo también tenía mis anillos”, rememoró Parish, tres veces campeón con Boston y una, con Chicago, en 1981, 1984, 1986 y 1997, respectivamente.

En tanto, Horace Grant criticó la conducta de Jordan con sus compañeros de equipo más jóvenes en los Bulls, acusándolo de ser física y verbalmente abusivo con ellos. “Entiendo que en términos de las prácticas, tienes un empujón aquí y allá, pero los puñetazos y las cosas de esa naturaleza... no eran necesarios”. Uno de los últimos capítulos relata el momento en que Jordan y Steve Kerr se enfrentaron a las piñas.