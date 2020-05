Central Norte y una apuesta fallida

La relación entre Central Norte y Leandro Beterette ingresó en un callejón sin salida y que no tiene vuelta atrás. Entre acusaciones se presentaron los desacuerdos, por lo que el tesorero del club azabache, Juan Balut, ante la situación planteada y en nota con El Tribuno, expuso: “Salió a hablar mal de nosotros”. Y con respecto a los pasos sobre las medidas a tomar por la comisión del club, explicó: “Bueno, hay que ver por qué en realidad está hablando desde una postura desagradecida hacia nosotros. Sabiendo en la situación que estamos, hacemos lo posible para cumplir con los jugadores”.

Balut consideró que los esfuerzos son permanentes para estar al lado del plantel por los compromisos económicos que asumieron. “No es culpa de Central Norte ni de los dirigentes está situación que nos toca atravesar; él (Beterette), cuando estábamos bien todos los días, siempre, venía a decir que nosotros no lo apoyamos. Le estamos pagando el departamento, le estamos pagando la comida y es ingrato lo que dijo”. Fue la respuesta a las expresiones del jugador a un medio deportivo radial.

Leandro Beterette ya no está en Salta, y otra molestia de los dirigentes se da por la forma en cómo se comportó en relación con el departamento que ocupaba. “Encima también nos generó otro problema con el departamento que termina perjudicando el club, con la carga a cuesta y al que se lo tiene que sanear por el capricho de este chico. Entonces, ahora nosotros tenemos que salir a arreglar esa deuda, porque sin autorización se fue a otro departamento que lo habían desocupado otros jugadores”, declaró Balut.

Luego amplió estos conceptos: “Nos agarró por sorpresa las cosas que dijo. Sobre todo, con él, porque fue al que más aguantamos con todas las cosas que hizo”.

Con respecto al tema Beterette, las palabras del presidente Héctor De Francesco, en el programa Equipo10, del miércoles pasado, sonó a modo de anticipo. “Leandro Beterette no va a seguir en Central, no solo por esta cuestión sino por otras cosas que me reservo”, dejando en claro la salida del jugador del club.