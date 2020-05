Una perrita murió, olvidada en el aula de una escuela

Una perrita de porte pequeño tipo, una pekinés, perdió la vida al quedar encerrada y olvidada durante esta cuarentena en el interior de una de las aulas pertenecientes al nivel inicial de la escuela Monseñor Roberto Tavella de la ciudad de General Güemes.

El lamentable incidente fue descubierto el pasado 8 de mayo, cuando las ordenanzas de la escuela volvieron a abrir las puertas de las aulas, tras permanecer varias semanas cerradas por haberse declarado la cuarentena.

Por el error cometido que le costó la vida a un inocente animal, la señora Alejandra Ruiz quien es docente pero no trabaja en la escuela Tavella donde ocurrió el hecho, decidió realizar una denuncia contra el personal de ordenanza y contra la dueña de la perrita muerta.

“Yo me entero de lo que pasó porque una docente de la escuela Tavella me llana para mostrarme lo que había pasado con una perrita, a la que ellas cuidaban y habían bautizado con el nombre de Roberta. Cuando llegué a la escuela, noté que en el aula había mucho mal olor, la perrita aun estaba con vida, por lo que decidimos llevarla a un médico veterinario, allí quedó internada con suero pero lamentablemente no pudo recuperarse, solo un par de horas después perdió la vida”, contó la docente.

Aún no hay certeza de cómo es que Roberta quedó encerrada en el aula, pero ella acostumbraba a ingresar al sector de los jardines, lo hacía en forma diaria y las maestras la cuidaban, a tal punto que le pusieron un nombre distinto al que ya tenía.

Por su aspecto y forma de andar se sabía que era una perrita de edad avanzada.

“La escuela estuvo abierta hasta el 16 de marzo, cuando comenzó la cuarentena, de allí se sabe que las administrativas regresaron en dos oportunidades y que hubo entrega de los bolsones alimentarios, lo que me dijo su dueña que vive al frente de la escuela, es que ella la buscó y pensó en que podía estar en el interior de la escuela, les pidió a las ordenanzas que le permitieran buscarla pero ellas se negaron a abrir las puertas, después de eso paso bastante tiempo hasta que el personal regresó a la escuela. “Ese día fue el pasado 8 de mayo cuando la mascota fue encontrada casi sin vida”, se lamentó Ruiz, quien es amante de los perros y forma parte de grupos de proteccionistas de animales.

“Tomé la decisión de realizar una denuncia penal contra la dueña de la perra y contra las ordenanzas, contra la dueña por maltrato animal, debido a que no la cuidaba, la perrita vivía sola en la calle, de haberla cuidado no hubiera pasado esto, también contra las ordenanzas, porque ellas impidieron que la pudieran buscar en el interior de la escuela, de haberlo permitido la habrían encontrado”, agregó.

Muerte por inanición

Con respecto a los motivos por los cuales tardó tanto en realizar las denuncias y dar a conocer este lamentable incidente, Ruiz expresó: “Yo realicé la denuncia el pasado lunes 11, después tuve que esperar bastante para obtener el informe del médico veterinario, este parte médico determina una muerte por inanición”.

“También pone otras cosas que no entiendo bien, todo eso se va a sumar a la causa, lo que estamos haciendo ahora es dar a conocer lo que pasó, porque lamentablemente en Güemes hay mucho maltrato animal, también estoy por denunciar otro hecho donde un perro fue muerto a golpes y quiero que se sepa para que todo esto comience a cambiar” finalizó Ruiz.