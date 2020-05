“Buscamos registrar a los artistas”

Hace algunas semanas se autorizaron los ensayos de los cuerpos de baile y de la Orquesta Sinfónica, ¿cómo avanzó este tema?

Desde la dirección del Ballet de la Provincia, el Ballet Folclórico y la Orquesta Sinfónica se están redactando los protocolos de trabajo. El Ballet de la Provincia tiene 40 integrantes, y no pueden estar todos juntos para ensayar. La propuesta es que se trabaje en grupos de 8, con horarios reducidos, y observar cómo se soporta la actividad física con barbijo. También se debe tener en cuenta el distanciamiento de 2 metros, y la ventilación del escenario y la sala. Se pensó en separar con cintas los espacios de trabajo y con una diferencia de una hora, entre cada grupo para la limpieza de las barras y el salón. Esperamos que con este formato y solo para los cuerpos estables, se logre poner en práctica a partir de junio. El Ballet Folclórico tiene 16 integrantes, así que solo se trabajaría con dos grupos de 8. Y la Orquesta Sinfónica, es diferente. Se trata de 80 músicos, y requiere de un protocolo de entrenamiento por filas. Un día los vientos, y otro las cuerdas. Con Guillermo Clasadonte, director del Teatro Provincial, se está delimitando el escenario con espacios cada 2 metros.

Una vez que se concreten los ensayos, ¿existe la posibilidad de presentaciones al aire libre?

Solo grabadas. Los cuerpos estables ya estuvieron trabajando con presentaciones personales por redes sociales con vivos y transmisiones, pero la necesidad de estar frente al público es realmente necesario.

¿Volverá el trabajo en las academias para los chicos?

En charlas virtuales con secretarios de Cultura del NOA creemos que los que van a poder volver, en forma paulatina, son los adolescentes. Los niños, hasta que las escuelas no vuelvan, tampoco podrán ir a gimnasios o talleres de baile, pese a que son ellos los que más rápido aprenden y les enseñan a los grandes cómo cuidarse. Es un tema que debemos ver cómo resolverlo, porque muchas familias viven de estos espacios de trabajo.

Con la apertura de las confiterías, se analiza que se autorice la presencia de uno o dos artistas, y promover el regreso a la actividad...

Creo que con los cambios de horarios, como el corrido, puede generarse el after office. Se podría negociar que en los bares que tienen un escenario o espacio de 5 metros, por ejemplo, se puedan presentar dos artistas. O un DJ que pase música, e ir dando trabajo de a poco. Estas propuestas se presentaron el miércoles y hay que esperar, que se resuelve desde el COE (Comité Operativo de Emergencia).

¿Cuáles son los protocolos que se presentaron?

Son acciones de trabajo para fotógrafos, payasos, ensayos de los cuerpos estables y artistas callejeros. En el caso de los payasos se trabajó en una forma precisa: proponen una charla previa con el dueño de casa para conocer el espacio donde se puede trabajar y trazar los que se destinarán a cada niño. Es una forma de presentación que realizan los payasos en Italia. Además, el show es educativo porque advierte a los chicos sobre los cuidados que se deben tener con el COVID-19. Es importante advertir que además de los artistas, detrás del escenario se cuenta con otros trabajadores como sonidistas, maquilladores y demás, que también se sumaron. La próxima semana se concretará una segunda reunión con representantes de las salas independientes, con sus respectivos protocolos, para establecer la superficie disponible. El público se puede ubicar butaca de por medio, pero hay que evaluar el beneficio económico.

¿Y con los artesanos?

Se hizo un acuerdo con Tienda Salta, de la Cámara de Comercio, para que los artesanos puedan vender sus productos online. Dentro de esa plataforma se encuentra el Paseo de los Artesanos, que es una vidriera para que los clientes se comuniquen con ellos en forma directa. Este mismo acuerdo estamos tratando de concretarlo con Salta Ticket. Es una plataforma de cobro del Gobierno provincial, desde donde se puede vender libros y obras de arte, además de ofrecer servicios. Lo que estamos resolviendo ahora es cómo cobrar por estos bienes y servicios, porque la Secretaría no tiene la facultad de emitir facturas. Queremos que esto vaya directo al artesano, al artista o al profesor. También vamos coordinando con los museos, para que los artesanos del Mercado Artesanal vuelvan a presentar sus productos allí, hasta que terminen las obras del Mercado.



¿Se pensó en otros espacios, al aire libre, como puntos de venta?

Se está trabajando con los municipios y también la posibilidad de trabajar en el predio de la Usina Cultural, cuidando los protocolos necesarios para funcionar. En este caso específico se analiza armar ferias por turnos y sumar al resto de los artistas que puedan presentarse al aire libre, siempre velando por la seguridad. En el caso de las ferias en las comunas, algunas ya venían trabajando muy bien las ferias, como El Carril y Campo Quijano. Pero para habilitar estos espacios e impulsar otros que estaban en etapa de desarrollo se debe ver cómo se sigue organizando la salida de la gente. En otros municipios, el trabajo de la ferias está ligado al turismo que por ahora es una actividad cerrada. Otro de los puntos es poder brindar asistencia alimenticia. Cada municipio envía una lista a Desarrollo Social de la provincia que cruza datos con ANSeS y son los encargados de dar el alta para el envío de los módulos alimentarios. Los intendentes y secretarios de Cultura están siendo los encargados de realizar las entregas autorizadas por Desarrollo Social. Ya se entregaron en total 1.020 módulos alimentarios en toda la provincia, desde que empezó la cuarentena.

¿Cuáles son las estrategias de apoyo a las diferentes áreas de Cultura en crisis que se están aplicando?

La primera medida que estamos tratando de llevar adelante es el registro de los distintos trabajadores de todas las áreas de la cultura, para poder acceder a créditos y otros beneficios. Si no sabemos cuántos somos no podemos llevar adelante ninguna negociación. Ya se realizó un primer llamado por 3 millones de pesos, y los ganadores se informaron el 22. Habrá un nuevo llamado por 2 millones de pesos. Aquellas personas que se sumen a este nuevo llamado, igual que el anterior deben entender que la Secretaria de Cultura no puede dar subsidios, nuestra labor es pagar contraprestaciones, por más pequeñas que sean. Este nuevo llamado extraordinario, también busca que los artistas ofrezcan sus servicios, muy posiblemente con videos que se subirán a la plataforma, para que sirvan de promoción del artista. Pero para seguir adelante con esta forma de asistencia se requiere seguir avanzando en el registro de trabajadores de la cultura y el espectáculo, desde el artista o el artesano hasta el sonidista. Hoy tenemos 2 mil trabajadores registrados, pero estamos seguros que son muchos más.