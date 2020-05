Día Mundial del Melanoma, el cáncer de piel más agresivo

El 23 de mayo se instituyó como el Día Mundial del Melanoma, un tipo de cáncer de piel, para concientizar sobre la importancia de conocer cuáles son los factores de riesgo, cuidarnos de aquellos que podemos modificar y agendar en nuestro calendario sanitario la consulta dermatológica anual.

Según explica la Asociación Argentina de Cirugía, el melanoma representa el 1% de todos los cánceres de piel, pero es el más agresivo y el pronóstico puede ser sombrío si no se diagnostica a tiempo.

Es sabido que en la actualidad, es el responsable de más del 65% de muertes por cáncer de piel en el mundo.

Las tasas de melanoma han aumentado rápidamente en las últimas 3 décadas, sobre todo en países industrializados y personas de raza blanca mientras que en los últimos años se pudo identificar un comportamiento diverso según la edad.

Un mapa digital de todos los lunares ayuda a detectar de manera precoz el cáncer de piel

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se diagnostican 200 mil nuevos casos anuales de melanoma en el mundo. En Argentina se diagnostican por año más de 1.300 nuevos casos y se calcula que anualmente fallecen 574 personas, según datos de la Agencia Internacional de Investigaciones en Cáncer.

Los factores de riesgo

El melanoma se produce en los melanocitos, que son las células encargadas de dar el tono, el color a la piel. Y los principales factores de riesgo son:

1. Exposición a rayos ultravioletas: El sol es la principal fuente de radiación ultravioleta (UV), pero no debemos olvidarnos de las camas solares. La UV suele dividirse en tres tipos: Los rayos UVA; los rayos UVB y los UVC (estos no penetran nuestra atmósfera).

El índice ultravioleta (UVI o Ultra Violet Index) es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta. Todos los días, el servicio meteorológico informa el índice de cada lugar por eso se recomienda prestar atención para saber qué medidas debemos tomar como precaución.

Hay que tener en cuenta que en nuestro país, la radiación más baja está en la Patagonia (Ushuaia y Río Gallegos) mientras que en La Quiaca alcanza valores de 21, comparables al Desierto del Sahara.

2. Coloración piel y cabello: Cuanto más clara es la piel, los ojos y el pelo, más riesgo existe de melanoma. Las personas blancas con cabello rubio o pelirrojo que tienen ojos azules o verdes, o de piel muy blanca, que se queman o se llenan de pecas con facilidad, tienen mayor riesgo.

3. Presencia de lunares: Un 20-25% de los melanomas surgen de un lunar (nevus) previo. A mayor número de nevus, sobre todo si son grandes y presentes desde el nacimiento (congénitos), aumenta el riesgo de melanoma.

Hacer la consulta al dermatólogo permite identificar los lunares sospechosos y que deberán ser estudiados. El autoexamen es importante y para guiarnos se creó una regla sencilla: la regla del ABCDE (Asimetría, Bordes, Color, Diámetro, Evolución).

Este autoexamen describe las características de este padecimiento en una etapa inicial: Así, la A de asimetría se refiere a que las dos mitades del lunar no son iguales; B, los bordes son irregulares; C de color, indica que la coloración no es uniforme y puede incluir sombras de tonalidad marrón o negras; D de diámetro, indica que la mayoría de los melanomas miden más de seis milímetros de ancho y E de evolución, determina si hay cambios en el tamaño, forma o color durante las últimas semanas o meses.

4. Inmunodepresión: Los pacientes con leucemias, linfomas, trasplantes de órganos, infección por VIH o cualquier otra situación de inmunosupresión patológica o provocada por medicación tienen mayor riesgo de padecer un melanoma.

5. Antecedentes familiares de melanoma: El 10% que presenta melanoma tienen antecedentes familiares (madre, padre, hermanos). Lo más probable es que tenga relación con estar sometidos a los mismos factores de riesgo (exposición solar, piel blanca, etc.).

6. Antecedentes personales de melanoma u otro cáncer de piel: Una persona que tuvo un melanoma, o un cáncer basocelular o espinocelular de piel tiene mayor riesgo de presentar nuevas lesiones.

7. Edad y sexo: Presentan mayor riesgo las mujeres menores de 50 años y los hombres mayores de 50. Según explica la Dra. Fernanda Taboada (M.N. 104892), médica especialista en dermatología en Dermacenter, “el melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel, se forma en las células (melanocitos) que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel. El melanoma también puede manifestarse en los ojos y, rara vez, en los órganos internos, como los intestinos".

Y agrega: "La causa exacta de todos los melanomas no está clara, pero la exposición a la radiación ultravioleta (UV) de la luz solar o de las lámparas y de las camas solares aumenta el riesgo de padecer melanoma. Limitar la exposición a la radiación UV puede ayudar a reducir el riesgo de tener melanoma”, explica recordando la importancia de utilizar protector social todo el año.

Además, Taboada insiste en que cualquier lugar puede ser maligno , pero hay lugares mas visibles que otros. Por ejemplo,"hay que revisar mucosa bucal, genitales, entre pliegues de dedos y palmas de manos y plantas de pies".

Por último, la experta recuerda un consejo vital: “Realizar con tu dermatólogo un chequeo de lunares una vez al año”, aunque no haya una duda o sospecha especial sobre ellos..

Campaña

En el marco del Día Mundial del Melanoma y con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención, la Asociación Argentina de Oncología Clínica y la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), junto a Bristol Myers Squibb, presentaron una nueva edición de “Los lunares están de moda” (www.loslunaresestandemoda.org).

La campaña, invita a mostrar los lunares a fin de “poner de moda” el chequeo anual de la piel y poder detectar a tiempo cualquier tipo de anomalía.



“Los lunares están de moda” tiene como concepto principal visibilizar los lunares, resaltarlos, cuidarlos, para destacar la importancia de visitar al dermatólogo anualmente. La falta de información sobre prevención y factores de riesgo es una de las principales causas que genera que año tras año se presenten cientos de casos de cáncer de piel que podrían evitarse.

Todos pueden sumarse a la campaña y ayudar a generar conciencia. La consigna es sacarse una foto con el filtro “Lunares de moda” en la red social Instagram, subirla bajo el hashtag #LosLunaresEstánDeModa e invitar a tus amigos o seguidores a que hagan lo mismo.

Si bien en este contexto es importante quedarse en casa para prevenir el contagio de covid-19, la recomendación es no descuidar el chequeo con un especialista, sobre todo ante la presencia de un lunar con alguna anormalidad. La regla del ABCD antes detallada puede ayudar a distinguir un lunar normal de un melanoma.

Recomendaciones:

● Realizar un autochequeo de lunares.

● Incorporar hábitos saludables de exposición al sol aún en invierno: uso de protector solar, sombreros y anteojos y evitar los horarios de mayor radiación solar.

● Proteger especialmente a los niños del sol. Los bebés menores de 1 año deben evitar completamente la exposición.

● Realizar consulta anual con un/a dermatólogo/a. Según registros del Ministerio de Salud de la Nación, la exposición a las radiaciones ultravioletas provenientes del sol es la causa más frecuente del cáncer de piel 2 . La acumulación de los rayos UV, también puede provenir de fuentes artificiales, como las cabinas de bronceado y las lámparas solares.

Fuente: Perfil