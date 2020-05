Las clases podrían volver en las provincias donde no hay circulación de coronavirus

El presidente Alberto Fernández dijo que evalúa con los gobernadores la posibilidad de reanudar las clases presenciales en los distritos donde no hay circulación del coronavirus desde hace varios días, aunque admitió que el tema es muy complejo. “Con eso no vamos a apurarnos, tenemos otra prioridad. Que un chico se reciba antes o después no le cambia la vida a nadie. Vayamos despacio”, señaló durante la conferencia de prensa.

El Presidente indicó que “vamos hablar con los gobernadores de aquellos districtos donde no hay criculación del virus. Pero no hay que apurarnos”.

El Gobierno suspendió las clases presenciales el 16 de marzo ante el avance del nuevo coronavirus en el país.

Según informaron desde el Ministerio de Educación, el primer bimestre escolar no tendrá calificaciones individuales, ya que es dispar el acceso a herramientas virtuales para atender el aprendizaje desde los hogares, y el eventual retorno a las aulas que podría darse a partir de agosto se haría de manera escalonada y con un “sistema dual” por la necesidad de contar con menos alumnos en los mismos espacios.