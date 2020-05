Wanda Nara embargó a Maxi López

Parece que esta vez la pelea judicial entre Wanda Nara y Maxi López tendría su esperado final.

La esposa de Mauro Icardi no solo le ganó el juicio por alimentos a su ex marido y padre de sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto, sino que consiguió que lo embargaran, para así compensar los días de atraso en el pago.

“Siempre (Wanda) viene ganando, solo que ahora se confirmó que conjuntamente con la cuota alimentaria corresponde una multa diaria por día de incumplimiento en el pago”, explicó Ana Rosenfeld, abogada de Nara, y contó que dicha multa es de cien euros por día.

Aunque el juicio se desarrolló en la Argentina, ella propuso dicho valor en euros porque es en dicha moneda que está establecida la cuota de alimentos de los tres hijos que el futbolista y la modelo tienen en común y que viven en Italia.

La apelación

Dicha medida ya fue apelada por el jugador de FC Crotone de la Serie B de Italia pero la Cámara Civil no le dio lugar y confirmó la multa. Es por eso que “ya están todas las propiedades de López embargadas para cubrir la multa”, según confirmó la letrada.

Sobre a cuánto ascendería el total de la multa de cien euros diarios, la abogada prefirió no dar números, sino que solo atinó a decir que era “mucho” y dijo que su clienta está “conforme” con el veredicto.

Uno de los últimos cruces que la ex pareja tuvo a través de las redes sociales fue a principios de abril, luego de que ella, que estaba en París con Mauro Icardi y sus cinco hijos, decidiera volver a su casa en Italia.

En ese momento él la acusó de descuidar a los menores de edad. “¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, escribió en sus redes sociales.

“Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia”, le consultó a su ex esposa, sin mencionarla.

Lo que dijo ella

En ese momento, ella explicó: “Me acusó de traer a los niños de París a Italia, en el corazón de la pandemia. Pero Maxi sabe muy bien dónde vivimos: no estoy en Como, sino en un pueblo cerca de Como, donde hay muy pocos casos. Y aquí está mi casa, mientras que en París tuve que dejar la que estaba en alquiler porque el contrato expiró. También decidimos regresar consultando con el pediatra”.

“Desde París todos los jugadores se han ido a sus países. Y ahora somos italianos, si algo me pasa, prefiero que me pase aquí, en mi casa. Mi país es Italia, que me dio y nos dio todas las cosas hermosas que tenemos, por eso quiero quedarme aquí”, agregó.

Su abogada había contado en ese momento que el traslado lo habían realizado luego de haber gestionado todos los permisos de circulación correspondientes para poder ir de un lugar al otro y cruzara la frontera.