La Cámara de Diputados pidió informes por la actuación de Chibán en Aunor

Una polémica se desató en torno al diputado provincial Héctor Chibán y el regreso de su hijo desde Buenos Aires junto a tres amigos.

Por indicación del presidente Cámara de Diputados, Esteban Amat, ya se inició formalmente los pedidos de informes al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad, Dirección de Epidemiología, al Comité Operativo de Emergencia (COE) y al Centro de Operaciones, Control y Seguimiento del COVID-19 (COCS).

Lo que se solicitó formalmente es que las partes implicadas aclaren la situación que ocurrió en el expleaje Aunor con la llegada del hijo del legislador provincial que involucró al personal policial y médico que está trabajando en el acceso a Salta. El diputado acudió hasta ese lugar tras llamados de su hijo por las demoras en el operativo.

Además, pidieron recomendaciones sobre como se tiene que actuar ante este caso, por el contacto que tuvo Chibán con su hijo. Desde la Cámara de Diputados todavía no tienen resuelto si los legisladores que compartieron el recinto con Chibán tendrán que realizar la cuarentena o no.



Por lo pronto, el secretario administrativo de la Cámara Baja, Gastón Galíndez, explicó a El Tribuno que se hizo ir a las 6 de la mañana al personal de mantenimiento para limpiar y desinfectar todo el recinto.

También indicó que se elaboró un listado de toda la gente que estuvo presente ayer en el Palacio Legislativo mientras se realizaba la presentación de los funcionarios provinciales.



Me hice el test

En diálogo con El Tribuno, el diputado Héctor Chibán expresó que durante la mañana de hoy se realizó los test de COVID-19 para llevar tranquilidad a toda la sociedad salteña.

“Me esperaba que esto pase y es por eso que me adelanté y filmé todo lo que pasó y lo estoy subiendo en este momento a las redes y acreditan lo que acabo de decir. Esto es claramente una operación política”, denunció Héctor Chibán. Y agregó: “Para la tranquilidad de todos, me hizo hoy el estudio de PCR, de IgG e IgM, los tres estudios y estoy esperando los resultados que me pasan ahora”, comentó el legislador.

Al finalizar, el legislador provincia afirmó que “hay una sobre actuación de algunos diputados y de toda la política”.