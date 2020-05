Los Pumas ya tienen un bosquejo del calendario

Luego de la suspensión de los test matches de julio ante Francia e Italia a raíz de la pandemia de coronavirus, la Selección argentina de rugby, Los Pumas, tiene un boceto del calendario para lo que queda del año.

Según el organigrama, el equipo que dirige Mario Ledesma tendría como primer objetivo el encuentro frente a los Springboks como visitante por el Rugby Championship y que está programado para el sábado 8 de agosto próximo.

En tanto, una semana más tarde, recibiría al elenco sudafricano en el estadio de Vélez Sársfield y, si se mantiene el calendario, Los Pumas viajarían a Nueva Zelanda para enfrentar a los All Blacks el sábado 29 de agosto.

Además, el conjunto argentino jugaría en septiembre los últimos tres partidos ante Australia (el 5 y el 26) y el 16 se enfrentaría a los All Blacks en el estadio Islas Malvinas de Mendoza.

De no haber modificaciones, Los Pumas se medirían ante Inglaterra el 7 de noviembre, a la vez que jugarían frente a Escocia el 14 del mismo mes y con Gales el 21.

Mientras tanto, el Comité Ejecutivo de la World Rugby (WR) analiza una serie de medidas para evitar el contagio del coronavirus, que limiten el contacto cara a cara de jugadores y reduzcan el tiempo en las formaciones fijas como el scrum.

Las investigaciones realizadas por las principales autoridades médicas del rugby revelaron que la exposición a los riesgos de contagiarse en el alto nivel podrían ser menores de lo esperado en general.

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las personas corren riesgo de contraer COVID-19 si pasan 15 minutos acumulados a menos de un metro de una persona infectada, el tiempo medio de exposición por contacto de los forwards en los scrums es de aproximadamente 13,5 minutos.

Por su parte, el tiempo de alto riesgo de transmisión para los backs puede ser de apenas 90 segundos acumulados durante todo el juego, ya que la línea del offside ofrece un buen nivel de distanciamiento para los jugadores que actúan en esas posiciones del campo.