El juego puede bajarse solo si contas con la cuenta plus.

Liberan el Call of Duty WWII para Play 4

PlayStation regala cada mes una serie de juegos destacados —dos para todo el mundo y algunos países como España y Portugal reciben un tercero— a los suscriptores de su servicio PlayStation Plus, necesario para poder jugar online a la mayor parte de los juegos de la videoconsola de Sony.

De normal, estos juegos se anuncian el último miércoles de cada mes y se ponen a disposición para su descarga gratuita el primero del siguiente, aunque si el día 1 es miércoles no es raro que los atrasen una semana para dejar tiempo a que los suscriptores de PS Plus los añadan a su biblioteca. Este mes, no obstante, se han adelantado.

No lo han hecho con todos los juegos de junio, sino solo con uno de ellos: Call of Duty WWII. En un tuit publicado en sus redes sociales han anunciado que será uno de los juegos de junio y que, además, no habrá que esperar hasta el día 3 para descargarlo.

Si bien hace falta tener una plus el valor del juego en el mercado es mucho más alto de lo que cuesta subscribirse.