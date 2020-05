Burlando relativizó la salida de Sebastián Villa del país

El abogado Fernando Burlando, quien representa a Daniela Cortés, la mujer que denunció al futbolista Sebastián Villa por violencia de género, volvió a referirse ayer a la causa y sostuvo que el colombiano no podrá jugar en otro lugar que no sea Argentina porque “tiene prohibido salir del país mientras dure la investigación”.

“A Daniela le genera mucho dolor que Sebastián desestime todo lo que ella dijo. Hay muchos elementos en esta causa y todo sirve para llevar a cabo la investigación”, dijo el letrado al hablar de las declaraciones del delantero de Boca ante la Justicia.

Además, dijo: “No creo que Villa pueda jugar en otro lugar que no sea Argentina porque tiene prohibido salir del país mientras dure la investigación. Nuestro objetivo es que él esté presente durante el proceso, no que deje de trabajar”.