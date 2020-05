Boca, Banfield y Atlético Tucumán mandaron a la casa a sus jugadores

Puntapié inicial. Boca, Banfield y Atlético Tucumán decidieron a partir de ayer licenciar a sus planteles, en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, aunque bajo un plan de entrenamiento similar al del período vacacional.

Se trata de los primeros tres clubes de Primera División que les otorgaron licencias a sus jugadores, a poco de ingresar al último mes de varios contratos de los futbolistas, que vencerán el 30 de junio.

Cabe destacar que en total, en todo el fútbol profesional del país, cerca de 2.000 futbolistas concluirán sus contratos con sus clubes en esa fecha. Si bien Banfield y Atlético Tucumán fueron los primeros planteles de la máxima categoría que recibieron la licencia, clubes como Central Norte de Salta y Boca Unidos de Corrientes, que militan en el Federal A, ya lo habían hecho.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, decidió darles licencias a los jugadores hasta el próximo 8 de junio, habida cuenta de la pandemia y el hecho de que no hay actividad prevista en el corto plazo.

Hasta este momento el plantel xeneize venía entrenándose a distancia, a través de Zoom y con Russo supervisando las actividades también mediante la computadora.

La decisión del DT boquense no contempla tampoco ningún plan de trabajo para que los jugadores tengan en este período.

Por su parte, el taladro decidió que los jugadores tengan una semana de vacaciones, y comenzaron justo el último día de Julio Falcioni como entrenador del plantel profesional.

Lo que ahora aguardarán los jugadores del equipo del Sur del conurbano bonaerense es saber si cuando regresen a los entrenamientos, todos por ahora de manera virtual, tendrán un nuevo entrenador a cargo.

Esta decisión no tiene ningún impacto en el plano económico, ya que la dirigencia del taladro, encabezada por la presidenta Lucía Barbuto, ya colocó un tope salarial en sus futbolistas para poder afrontar la crisis en la pandemia y asumirá sus compromisos.

Si bien en Banfield la licencia es de una semana, en Atlético Tucumán será más extensa, dado que incluiría en principio junio por completo.

Los dirigentes del decano adelantaron además que si bien a varios futbolistas se les está por vencer el contrato el 30 de junio, la idea es renovar sus vínculos para que sigan ligados al plantel que conduce Ricardo Zielinski.

Como las restricciones de traslado por la cuarentena no permiten que se desplacen, los jugadores tendrán un plan de entrenamiento, más que nada “adaptado” a la forma virtual, con el preparador físico del club Cristian Mustafá.

Lo que sí dejarán de hacer los jugadores del plantel de Zielinski serán las videollamadas, los ensayos diarios y las pautas que los profes les señalaban día tras día.

El plantel decano se entrenaba los lunes, miércoles y viernes, a través de Zoom y cada uno desde su casa, para seguir las pautas marcadas por el PF.