Cafiero cuestionó a la "militancia anticuarentena"; "Es una falta de respeto a toda la sociedad argentina"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó hoy a la "militancia anticuarentena" y al documento de intelectuales y científicos sobre una "infectadura" y aseguró que se trata de "una falta de respeto a toda la sociedad argentina".

"Me parece que la militancia anticuarentena y todo esto de la `infectadura´ es una falta de respeto. Pero no al Gobierno, sino a toda la sociedad argentina, que es la que está haciendo el esfuerzo y un sacrificio enorme. Una sociedad que está asustada, que se quiere cuidar, que no se quiere morir. Tan básico como eso", sostuvo el funcionario nacional.