Salta Basket pudo cumplir y está al día con sus jugadores

La Liga Argentina de Básquetbol, la segunda categoría a nivel nacional, alcanzó el 94% en el cumplimiento del libre deuda parcial requerido por Asociación de Clubes (AdC) sobre el salario de los jugadores.

Diego Prego, integrante de la Asociación de Jugadores (AdJ), destacó el esfuerzo de las instituciones y precisó que la regularidad de pago abarcó a 26 de los 28 clubes que compitieron en la temporada finalizada a fines de abril por la pandemia de coronavirus.

“Vimos un gran esfuerzo de todos los clubes y por suerte conseguimos un alto cumplimiento. Entendemos a quienes no pudieron hacerlo y trataremos de arreglar de la mejor manera posible en el corto plazo”, explicó Prego.

Por su parte, Luis Lenti, presidente de Salta Basket, remarcó la importancia integrar la lista de clubes que pagaron los haberes a sus jugadores.

“Nosotros ya pagamos todo, nos quedó negociar lo que resta, estamos totalmente al día y a futuro tenemos que tener obligaciones pero con vencimientos para más adelante. El séptimo mes completo está pagado, estamos entre los veintiséis clubes que cumplieron con el pago”, sostuvo el dirigente, quien además agregó: “Solo dos clubes no pudieron cumplir por ahora con el pago, pero hay que destacar el esfuerzo que se hizo para estar al día”.

Con el plantel licenciado, el único jugador que no pudo salir de Salta tras decretarse la pandemia y el aislamiento social es el ruso Dmitri Flis, quien se encuentra en la ciudad a la espera de la habilitación de los vuelos internacionales.

Pensando en lo que viene y con la posibilidad de que en los próximos meses la Liga Argentina pueda retomar sus actividades, los dirigentes de Salta Basket deberán volver a negociar con los jugadores que integren el próximo plantel de los infernales.

Cabe destacar que la temporada se suspendió con Central Entrerriano de Gualeguaychú como líder de la Conferencia Sur y Oberá en la Norte, pero la decisión de concluir la temporada determinó que fueran suspendidos los ascensos y descensos de la categoría.

Salta Basket venía realizando hasta ese momento un gran torneo y buscaba estar entre los cuatro primeros de la Conferencia Norte.

Con la ilusión de jugar

Maximiliano Tamburini, una de las figuras de Ciclista Juninense, destacó en diálogo con Télam: “Nosotros lamentamos mucho la cancelación y extrañamos jugar, porque es nuestra pasión y nuestro trabajo, aunque comprendemos la situación. En el club arreglamos rápidamente la forma de pagos y la parte económica está saldada, sabiendo del esfuerzo dirigencial”.

El escolta deseó “volver a jugar en octubre o noviembre porque es importante para todos”.