Lustrabotas trabajan en los barrios y piden donaciones

Juan Cruz es lustrabotas desde niño. Muchos lo conocen porque lustra en la plaza 9 de Julio y los alrededores. Pero por la cuarentena está atravesando un difícil momento económico, por lo que después de 40 días sin poder trabajar salió por las calles de la zona sur de la ciudad ofreciendo sus servicios casa por casa.

El joven carente de recursos le pide a la gente que pueda una ayuda solidaria: mercadería, ropa, calzado, colchones, todo será bienvenido.

"Somos 40 lustrabotas del centro y todos andamos mal, ahora pude sacar un permiso, pero como todavía no podemos trabajar en el centro decidimos salir por los barrios, en las zonas en que vivimos. Encontré a mucha gente conocida y con mi hermano que también lustra pudimos juntar algo de mercadería que nos iban dando algunos vecinos para repartir entre los compañeros que no tienen nada", contó.

Juan tiene cuatro hijas (12, 8, 6 y 3 años) que mantener y cada vez se le hace más cuesta arriba. Se anotó para el ingreso familiar de emergencia (IFE) pero todavía no sabe si realmente lo va a cobrar. "Yo soy el que siempre organiza el Día de la Madre, del Padre en Vaqueros, el Día del Niño, del Lustra y ahora le pido una mano a los salteños porque la estamos pasando mal. Todo lo que hacemos lo hacemos por nuestros hijos y hay gente que no tiene para vivir, para comer, mucha gente, no solo nosotros. La ayuda del Estado no llega a todos", dijo el hombre que vive en el asentamiento San Justo, al lado del barrio Sanidad 2 cerca del río Ancho. Los interesados pueden contactarse al 3875- 925616.

La situación económica en la provincia es grave. Encima, al no poder abrir los comercios y restaurantes del centro, la cantidad de personas que concurren a diario es muy poca, por lo que los lustrabotas y muchas ramas se ven muy afectadas. Además, las cosas que se van exceptuando son a cuentagotas y no alcanza.