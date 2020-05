La argentina que compite y opaca la figura de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son padres muy activos y no paran de hacer ejercicio a pesar de que pasan la cuarentena con sus cuatro hijos. Si bien CR7 siempre fue una máquina de entrenar y sus posteos reciben miles likes en muy pocos minutos, su pareja argentina no se quiere quedar atrás y le compite con todo.

El atacante tenía previsto viajar a Italia esta semana, pero canceló su regreso hasta tener “seguridad” para volver a la Juventus y sigue muy activo en Portugal. ‘Manténganse fuerte, muchachos. Vamos”, escribió en sus redes junto a una imagen en la que se lo ve entrenando con unas mancuernas. Mientras tanto, Georgina va subiendo su perfil y no para de publicar videos haciendo sentadillas y otros tipos de ejercicios.

Encima, su último posteo fue furor: subió una foto en la que aparece colgando la ropa con un look particular y la frase “paños al aire”. El posteo ya tiene más de 2 millones de likes y recibió comentarios como “Creo que se te ha volado el pantalón jeje”. Georgina, de 26 años, tuvo a Alana Martina como fruto de su relación con Cristiano. Además comparte la crianza de los mellizos Eva y Mateo y Cristiano Jr, nacidos los tres vía gestación subrogada.

"Mi padre es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana (nacida en Palamós, Girona) para que ella conocieran a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo ahí y nací yo. Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresamos a Murcia", contó hace algunos años.