La impactante foto con la que Adele celebró su cumpleaños e hizo estallar las redes

La figura de la cantante muestra una significativa transformación. Según su entrenadora, no se debe a su trabajo, porque “no le gusta ir al gimnasio”, sino a una estricta dieta

Adele cumplió este martes 32 años, y a modo de celebración compartió una foto en su perfil de Instagram que rápidamente se viralizó, debido a su figura.

La cantante, alejada de los escenarios desde 2017, se mostró con un vestido negro y una amplia sonrisa.

“Gracias por el amor recibido en mi cumpleaños. Espero que todos se mantengan seguros y cuerdos durante este tiempo loco”, escribió en la publicación, que en cuestión de horas ya acumuló millones de likes.

“¡Quisiera agradecer a todos nuestros empleados de emergencia y trabajadores esenciales que nos mantienen seguros mientras arriesgan sus vidas! Realmente, ustedes son nuestros ángeles”, añadió.

La imagen de la cantante, que en los últimos años perdió varios kilos, la convirtió en tendencia en Twitter.

La cantante no suele compartir imágenes suyas, y la última foto de su perfil es de diciembre, con motivo de la Navidad. En febrero, en una fiesta de los premios Oscar, su look ya había sido muy comentado por la prensa. Ante la novedad, los comentarios y memes no se hicieron esperar.

Camila Goodis, ex entrenadora personal de la artista, ha señalado que Adele perdió más de 40 kilos principalmente a través de la dieta. La especialista reveló que los cambios se lograron, en gran medida, debido a una disminución significativa en el consumo de calorías, reduciendo a la mitad la cantidad diaria recomendada para mujeres, que es de 2.000.

“Está haciendo actividad física, pero creo que el 90 por ciento es dieta”, dijo Goodis hace unos meses a la presentadora Lorraine Kelly. “Es una buena dieta para perder peso. La primera semana es intensa, jugos verdes y solo 1.000 calorías. No se ve muy delgada, se ve increíble”.

En declaraciones al tabloide The Sun en enero, Goodis reafirmó que la pérdida de peso se debe principalmente a la dieta porque a la cantante no le gusta ir al gimnasio.

Infoabe